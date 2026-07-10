Ngày mai, TP.HCM phân tuyến học sinh lớp 1, 6; tra cứu kết quả thế nào?

Bắt đầu từ ngày mai, 11.7 đến ngày 20.7, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào trường theo kết quả phân bổ, theo quy định của Sở GD-ĐT về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Cách tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp

Để giúp phụ huynh học sinh tra cứu, xác nhận trực tuyến và đảm bảo thực hiện đúng quy trình tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn phụ huynh cách tra cứu kết quả như sau:

Bước 1 : Truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn , chọn chức năng "Tra cứu kết quả và xác nhận nhập học" ở góc trên cùng bên trái.

: Truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: , chọn chức năng "Tra cứu kết quả và xác nhận nhập học" ở góc trên cùng bên trái. Bước 2 : Nhập thông tin tra cứu

Tại giao diện tra cứu, phụ huynh nhập các thông tin:

Mã cấp học

Tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp lớp 1: Chọn tiểu học

Tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp lớp 6: Chọn THCS

Số định danh công dân của học sinh.

Mã bảo vệ (Captcha) hiển thị trên màn hình.

Sau khi hoàn tất nhập thông tin, phụ huynh nhấn "Tra cứu" để xem kết quả.

Bước 3: Xem kết quả và xác nhận nhập học

Sau khi tra cứu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin học sinh và kết quả tuyển sinh (nếu đã được công bố).

Phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo hướng dẫn trên hệ thống và hoàn tất thủ tục nhập học tại trường trong thời gian quy định.

Phụ huynh học sinh tìm hiểu về tuyển sinh đầu cấp tại trường học ẢNH: HẠNH TRẦN

Trước đó, vào ngày 16.6, các trường đặc thù thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và các trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tăng cường tiếng Pháp... đã công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.

Cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sau đợt tuyển sinh chính thức, địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được phân bổ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Phân tuyến lớp 1, lớp 6 theo nơi ở hiện tại trên ứng dụng VNeID

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Phụ huynh tìm hiểu về tuyển sinh lớp 1 chương trình đặc thù ẢNH: HẠNH TRẦN

Phụ huynh học sinh ở 3 khu vực cùng thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ duy nhất: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng công an các phường, xã/đặc khu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyển sinh đầu cấp. Trọng tâm là xác thực, đối chiếu thông tin cư trú của học sinh, phụ huynh, đảm bảo dữ liệu về nơi ở hiện tại trên ứng dụng VNeID đồng bộ với thực tế, hỗ trợ cập nhật kịp thời các trường hợp chưa chính xác. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong việc điều chỉnh nơi ở phục vụ mục đích tuyển sinh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế, gian lận trong công tác tuyển sinh...