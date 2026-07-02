3D Mapping thắp sáng bầu trời TP.HCM dịp 50 năm thành phố mang tên Bác

Theo ban tổ chức, chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping diễn ra trong hai đêm 1 và 2.7, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, P.Sài Gòn, TP.HCM).

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày TP.Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Đồng thời, đây là lần thứ hai TP.HCM tổ chức trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping, sau thành công của chương trình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất hồi tháng 4.2025.

3D Mapping là kỹ thuật trình chiếu video lên các bề mặt ba chiều như công trình kiến trúc hoặc vật thể thật, tạo hiệu ứng hình ảnh sống động như thể công trình đang chuyển động, biến đổi hoặc kể chuyện bằng ánh sáng. Đây là loại hình trình diễn kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật thị giác, được sử dụng rộng rãi tại các lễ hội ánh sáng và những sự kiện quy mô lớn trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh ngày 2.7.1976 là dấu son đặc biệt trong lịch sử thành phố. Việc mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một quyết định hành chính về địa danh mà còn là niềm vinh dự lớn lao, trở thành nguồn động lực để thành phố không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sau nửa thế kỷ, TP.HCM đã từng bước vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình; là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong từng công trình, cây cầu, khu đô thị, trường học hay bệnh viện đều hiện diện tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng bản sắc nghĩa tình của người dân thành phố.

Ông Cường cho rằng nghệ thuật luôn có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối cảm xúc và truyền tải thông điệp. Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại và công nghệ trình chiếu 3D Mapping, mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM sẽ trở thành không gian nghệ thuật ánh sáng, tái hiện hành trình phát triển của thành phố trong 50 năm qua, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về lịch sử.

Chương trình cũng gửi đến người dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một TP.HCM "luôn nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững"; một thành phố trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping của đội Pháp và Việt Nam

Mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM trở thành sân khấu trình diễn ánh sáng 3D Mapping Ảnh: A.H

Mãn nhãn đêm trình diễn 3D Mapping rực sáng trụ sở UBND TP.HCM

Đêm khai mạc mang chủ đề "Đổi mới và hội nhập" Ảnh: A.H

Trên nền kiến trúc cổ kính của trụ sở UBND TP.HCM, ánh sáng, đồ họa chuyển động và âm nhạc được kết hợp, tạo nên hiệu ứng không gian đa chiều Ảnh: A.H

Màn trình diễn 3D Mapping đầu tiên có chủ đề "Âm vang Đại Việt" Ảnh: A.H

Các lớp hình ảnh lần lượt xuất hiện, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng, những chuyển biến mạnh mẽ của TP.HCM trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển Ảnh: A.H

Tiếp nối trong đêm là màn trình diễn của đội đến từ Pháp Ảnh: A.H

Rất nhiều hình ảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc được trình chiếu, giới thiệu đến với du khách, bạn bè trên thế giới Ảnh: A.H

Đội Pháp gửi lời chào đến thành phố mang tên Bác Ảnh: A.H

Phần trình diễn cuối trong ngày 1.7 đến từ đội Việt Nam với tên gọi "Kỷ nguyên vươn mình" Ảnh: A.H

Phần trình diễn của đội Việt Nam gồm 3 chương với chương 1 mang tên: Cởi mở Ảnh: A.H

Chương 2: Giao thoa và chương 3: Hội nhập Ảnh: A.H

Hòa trong dòng người nô nức theo dõi chương trình, cô Vân (người dân TP.HCM) cho biết đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn ánh sáng. "Tôi là người gốc Sài Gòn nên thấy thành phố thay đổi rất nhiều, phát triển rất nhanh. Phần trình diễn hôm nay rất đẹp, rất lạ. Trước đây tôi từng xem nhưng ở xa, còn lần này được ngồi xem trực tiếp nên thấy rất mãn nhãn", cô chia sẻ.

Đưa hai con đến từ sớm để chọn vị trí đẹp, một người mẹ cho biết chương trình không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn giúp các em nhỏ tiếp cận lịch sử và hành trình phát triển của TP.HCM theo cách sinh động, gần gũi và dễ hiểu.

Trong khi đó, theo dõi chương trình cùng bạn bè, Thanh Phượng (19 tuổi, sinh viên) cho biết phân cảnh rồng vàng xuất hiện là khoảnh khắc khiến cô ấn tượng nhất. "Chi tiết này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh Cầu Rồng ở Đà Nẵng. Hiệu ứng rất sống động, tạo cảm giác như con rồng đang chuyển động ngay trước mắt", Thanh Phượng bày tỏ.