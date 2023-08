3D Smart Solutions vận hành công xưởng in 3D tại TP.HCM

Sau gần 1 năm xây dựng, lắp đặt và nghiệm thu theo quy trình chuẩn quốc tế, công xưởng 3D của công ty 3D Smart Solutions (còn gọi là 3DS) đã được đưa vào vận hành tại địa chỉ 58/6 Võ Văn Hát, P.Long Trường, TP.Thủ Đức.

Công xưởng 3D của 3DS có đầy đủ 9 phân khu chức năng chuyên biệt cho một công xưởng in 3D chuyên nghiệp với quy mô lớn. Cụ thể, ở đây có một khu trưng bày các giải pháp 3D, phòng đào tạo, phân xưởng in 3D - gồm 3 công nghệ: FDM, SLA, SLS, phân xưởng đo quét 3D, phòng thiết kế kiểu dáng công nghiệp, văn phòng tổng hợp, kho thương mại, khu căn-tin ăn uống và khu giải trí.

Về hạ tầng máy móc, công xưởng mới của 3D Smart Solutions có tổng cộng 4 unit máy in 3D công nghiệp, 10 unit máy in 3D chuyên nghiệp, 2 unit máy quét 3D công nghiệp, 4 unit máy quét 3D cầm tay và hệ thống gia công cắt gọt CNC. Chuỗi máy móc và trang thiết bị hiện đại này được công ty nhập về nguyên giải pháp từ các thương hiệu lớn trên thế giới như Formlabs (Mỹ), Eplus 3D (Trung Quốc), Cubicon (Hàn Quốc), Shining 3D (Trung Quốc), HAAS (Mỹ). Bên cạnh hệ thống máy móc thiết bị 3D, Công ty 3DS đầu tư sử dụng các phần mềm bản quyền như phần mềm CAD - Solid Edge, phần mềm thiết kế để in 3D - VoxelDance.

3D Smart Solutions cho biết, công xưởng 3D này có thể phục vụ cho nhiều nhu cầu thuộc nhiều nhóm ngành nghề như: Công nghiệp phụ trợ - B2B outsource (sản xuất hàng loạt nhỏ, prototyping, quảng cáo, kiểu dáng sản phẩm mới…); Y tế (thiết kế sản xuất dụng cụ hỗ trợ điều trị - chẳng hạn cho điều trị chấn thương chỉnh hình, in 3D máng dẫn hướng phẫu thuật cắm implant trong nha khoa; Giáo dục (sản xuất mô hình học cụ - STEM, đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghệ 3D); Kiến trúc (gia công sa bàn, mô hình kiến trúc thu nhỏ, thiết kế sản xuất khuôn đổ bê tông biên dạng phức tạp; Thời trang (full body scanning trong ngành may mặc hiện đại); Điện ảnh (thiết kế sản xuất dụng cụ, đạo cụ đóng phim)…

Hiện tại, máy in 3D của 3D Smart Solutions sử dụng đa dạng vật liệu cho quy trình sản xuất của mình, từ sợi nhựa (ABS, PLA, PEEK, PA12-CF), Resin (Tough 1500, Tough 2000, Rigid 4000, Castable wax…).

Ông Trương Tấn Tòng - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc 3D Smart Solutions cho biết: "Từ một Trung tâm Dịch vụ công nghệ 3D đơn sơ cách đây 14 năm, thương hiệu 3D Smart Solutions đã được sinh ra và lớn lên. Cho đến nay, 3DS chúng tôi tự hào nằm trong Top 123 doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của TP.HCM trong hai năm liền 2019 và 2021, do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức. Bên cạnh đó, 3DS còn đạt giải thưởng SME100 Fast Moving Companies Awards (Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh). Đây được coi là giải thưởng hàng đầu khu vực dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được tổ chức tại Malaysia, Singapore, Indonesia và tổ chức trao giải ở Việt Nam năm 2020".