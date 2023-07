Ứng dụng in 3D trong lĩnh vực y tế và công nghiệp điện tử

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu ứng dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực y tế, công nghệ ô tô, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Với lĩnh vực y tế, công nghệ in 3D được ứng dụng trong phương pháp điều trị thuộc cá nhân và các ứng dụng chuyên sâu, quan trọng khác, bao gồm ứng dụng trong nha khoa và các giải pháp y tế.



Giải pháp ứng dụng in 3D được các chuyên gia giải đáp tại hội thảo vừa tổ chức ở Trường đại học Văn Lang T.L

Theo PGS-TS Lê Hoài Quốc - Chủ tịch Hiệp hội Tự động hóa TP.HCM, việc ứng dụng in 3D trong y học là một xu hướng mới để ứng dụng trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu. Công nghệ này không chỉ mang đến những hiệu quả tích cực cho công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe mà còn tỏ ra đắc lực trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng.

Đối với lĩnh vực ô tô, công nghệ in 3D kim loại có những tiến bộ mới và nhiều tiềm năng trong thiết kế cho sản phẩm bồi đắp; chương trình đồng thời giới thiệu các giải pháp mô phỏng in 3D cho nhiều công nghệ khác nhau từ thiết kế, sản xuất đến quản lý chất lượng.

Công nghiệp điện tử cũng là một trong những ngành ứng dụng đầu tiên của in 3D. Máy in 3D đã được sử dụng để chế tạo các bộ phận phức tạp đặc biệt từ các chất liệu khác nhau và đã mở ra một trào lưu mới của ngành công nghiệp này. Khi áp dụng công nghệ này thì những chi tiết phức tạp được in ra một cách nhanh chóng và chuẩn xác hơn nhiều.

Các khách mời tham gia hội thảo ứng dụng in 3D trong phát triển sản phẩm và sản xuất một số ngành công nghiệp T.L

Hội thảo do Vinnotek tổ chức cũng quy tụ những chuyên gia và kỹ sư trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kiến thức về hướng phát triển rất hợp thời của công nghệ in 3D. Trong sự kiện này, không chỉ kiến thức, những góc nhìn được đưa ra mà còn các bài học tình huống cũng được phân tích để có các mô tả trực quan về lĩnh vực này.