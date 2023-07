Công nghệ in 3D là bước đột phá cho tương lai iPhone

Theo BGR, mặc dù có vẻ lạ khi Apple dựa vào in 3D để sản xuất hàng hóa cao cấp, tuy nhiên đây không phải là máy in 3D điển hình mà chúng ta có thể sử dụng tại nhà. Thay vào đó, báo cáo cho biết Apple đang tìm cách in 3D các linh kiện từ titan. Nếu vậy, sự phát triển sản xuất này có thể mang đến bước đột phá cho các thiết bị của Apple trong tương lai, bao gồm cả iPhone.



iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được cho là sẽ đi kèm khung titan CHỤP MÀN HÌNH

Nói về iPhone, điều mà người dùng quan tâm hiện nay chính là trọng lượng. Ở iPhone 14 Pro, thiết bị này nặng 206 gram, trong khi với iPhone X là 174 gram, iPhone 14 là 172 gram và iPhone 14 Pro Max là 240 gram. Trọng lượng tăng thêm này một phần lớn bắt nguồn từ thép không gỉ trong đẹp và bền hơn so với nhôm. Mặc dù vậy, việc trọng lượng tăng thêm sẽ khiến trải nghiệm của người dùng bị ảnh hưởng.

Giải pháp cho vấn đề trọng lượng iPhone là titan. Kim loại rất bền, nhưng nó nhẹ hơn thép không gỉ. Tuy nhiên, việc sản xuất các linh kiện titan có thể tốn kém, điều này giải thích tại sao đến nay vẫn chưa có iPhone với khung titan trên thị trường. Nếu các tin đồn gần đây chính xác, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ trở thành những mẫu iPhone đầu tiên có khung bằng titan.

Với công nghệ in 3D mà Apple đang hướng đến, hy vọng công ty có thể dễ dàng hơn trong việc sản xuất khung titan để áp dụng vào tất cả các mẫu iPhone trong tương lai. In 3D được cho là tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn so với sử dụng máy CNC cho các bộ phận titan, bởi in 3D là một quy trình sản xuất ít lãng phí hơn so với CNC. Do titan có giá cao nên các bộ phận titan được sản xuất bằng in 3D sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

Đặc biệt, việc Apple áp dụng in 3D vào quá trình sản xuất cũng sẽ giúp thúc đẩy toàn bộ ngành công nghệ và áp dụng công nghệ này vào sản xuất các thiết bị khác. Các nhà cung cấp chính cho in 3D hiện nay bao gồm IPG Photonics cho các bộ phận laser, trong khi Farsoon và BLT cho máy in 3D.

Trong thực tế, Apple không phải là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất smartphone. Trước đó, Honor đã sản xuất điện thoại màn hình gập Magic V2 với sự trợ giúp của công nghệ in 3D cho thành phần vỏ trục bằng titan. Nhờ vậy, Magic V2 có độ dày tương tự một chiếc iPhone khi gập lại - điều mà chưa một smartphone màn hình gập nào làm được trước đó.

Hiện tại vẫn không rõ liệu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có bất kỳ linh kiện in 3D nào hay không, đặc biệt là khung titan trên chúng. Tất cả sẽ có câu trả lời trong các màn tháo dỡ sau khi các sản phẩm này được ra mắt.