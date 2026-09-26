4 biểu hiện trên môi do cơ thể thiếu chất, mắc bệnh

Cơ thể có khả năng đang thiếu chất hoặc mắc bệnh nếu môi xuất hiện những dấu hiệu sau:

Khóe môi nứt, đỏ và đau kéo dài

Một dấu hiệu khá dễ nhận biết là các vết nứt xuất hiện ở một hoặc cả hai khóe miệng. Vùng da này sẽ đỏ, sưng, đau, đóng vảy, thậm chí chảy máu. Tình trạng này được gọi là viêm môi góc miệng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu sắt, vitamin B2, B9 có thể khiến môi bong tróc ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Viêm môi góc miệng không phải lúc nào cũng do thiếu sắt, vitamin B2, B12 hay kẽm. Nước bọt thường xuyên đọng ở khóe miệng có thể làm vùng da này bị kích ứng và nứt. Ngoài ra, nhiễm nấm Candida, nhiễm khuẩn, răng giả không vừa hoặc một số bệnh lý cũng có thể gây ra tình trạng tương tự.

Môi nhợt màu bất thường

Nếu môi trở nên nhợt màu rõ rệt so với bình thường, đặc biệt khi bên trong miệng, lưỡi hoặc các vùng da khác cũng nhợt hơn, thì nguyên nhân có khả năng là do thiếu máu. Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không có đủ hồng cầu khỏe mạnh hoặc lượng hemoglobin không đủ để vận chuyển ô xy. Thiếu sắt là một nguyên nhân phổ biến của thiếu máu, bác sĩ huyết học Thomas DeLoughery, giáo sư y khoa tại Trường Y thuộc Đại học Oregon Health & Science (OHSU) (Mỹ), cho biết.

Môi chuyển xanh hoặc xám

Môi chuyển xanh tím hoặc xám khác với tình trạng môi nhợt nhạt và cần được chú ý, đặc biệt nếu thay đổi xảy ra đột ngột. Đây có thể là biểu hiện của tím tái, tình trạng xuất hiện khi lượng ô xy trong máu thấp hoặc tuần hoàn bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thực sự có thể do vấn đề ở phổi, khí quản, tim hoặc tuần hoàn máu.

Khác với một số dấu hiệu trên, môi xanh hoặc xám không phải biểu hiện điển hình của thiếu vitamin hay khoáng chất. Vì vậy, không nên tự xử lý bằng cách bổ sung thực phẩm chức năng. Nếu môi đột ngột chuyển xanh hoặc xám, đồng thời khó thở, đau ngực, chóng mặt, lú lẫn hoặc cảm giác nghẹt thở, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Vết loét hoặc mảng dày bất thường

Một vết loét nhỏ trên môi có thể xuất hiện sau khi cắn phải môi, bị trầy xước hoặc do một số nhiễm trùng và thường tự lành. Điều đáng chú ý là một vết loét, mảng bất thường hoặc vùng dày lên không biến mất sau nhiều tuần.

Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết ung thư môi biểu hiện bằng một vết loét hoặc vùng bất thường trên môi không lành. Tổn thương có thể thay đổi màu sắc, nổi lên, lõm xuống, chảy máu hoặc gây đau, tê, cảm giác châm chích.

Một trường hợp đặc biệt cần lưu ý là viêm môi do ánh sáng. Tình trạng này thường liên quan đến việc môi tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài. Hệ quả là khiến môi khô, có vảy, đổi màu hoặc khó lành. Đây được xem là một tổn thương tiền ung thư và cần đi khám bác sĩ, theo Healthline.