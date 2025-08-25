4 cách tận dụng cáp Lightning cũ thay vì vứt bỏ

Việc Apple chuyển sang cổng USB-C trên các mẫu iPhone mới đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên, nhưng cũng để lại một 'di sản' khá phiền toái trong ngăn kéo của nhiều người dùng, đó là những sợi cáp Lightning cũ.

Trước khi bạn nghĩ đến việc vứt chúng vào thùng rác, hãy dừng lại. Thay vì góp phần tạo thêm rác thải điện tử, bạn có thể biến những sợi cáp cũ trở nên hữu ích một lần nữa. Dưới đây là 4 giải pháp nên cân nhắc.

Cáp sạc Lightning cũ vẫn có những công dụng bất ngờ ẢNH: PHONG ĐỖ

Tái chế đúng cách

Vứt cáp vào thùng rác thông thường là hành động gây hại cho môi trường. Các hóa chất độc hại từ dây cáp có thể rò rỉ ra đất và nguồn nước. Thay vào đó, hãy mang chúng đến các điểm thu gom rác thải điện tử.

Ngày nay, ở Việt Nam cũng đã có các đơn vị đứng ra tổ chức các chương trình thu gom hoặc nhận rác thải điện tử như Grac, Vietnam Recycles… Ngoài ra, bản thân 'ông lớn' Apple cũng có chương trình tái chế riêng của hãng.

Dùng bộ chuyển đổi

Nếu bạn vẫn còn các phụ kiện dùng cổng Lightning (như tai nghe, micro), bạn không cần phải vứt bỏ chúng. Một bộ chuyển đổi nhỏ gọn là tất cả những gì bạn cần.

Hãy tìm mua phụ kiện với keyword "Bộ chuyển đổi từ USB-C sang Lightning". Lựa chọn tốt nhất là sản phẩm chính hãng Apple hoặc các sản phẩm có chứng nhận MFi (Made for iPhone) để đảm bảo sự tương thích và độ bền. Đồng thời, hãy cẩn thận với các loại adapter giá rẻ, không rõ nguồn gốc vì chúng có thể hoạt động không ổn định.

Nhượng hoặc bán lại

Dù bạn đã nâng cấp, nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều người đang dùng iPhone 14 trở về trước. Những sợi cáp Lightning cũ có thể là "kho báu" đối với họ. Vì thế, bạn có thể tặng lại cho bạn bè, người thân hoặc đăng tải lên các nền tảng như Facebook Marketplace, các hội nhóm "cho đi - nhận lại" hoặc Chợ Tốt. Nếu có số lượng lớn, bạn thậm chí có thể bán chúng theo lô để kiếm lại một khoản tiền nhỏ.

Nhiều thiết bị từ iPhone 14 trở về trước vẫn rất phổ biến và dùng cáp Lightning ẢNH: PHONG ĐỖ

Tái sử dụng cáp Lightning theo phong cách DIY

Nếu bạn là một người yêu thích sự sáng tạo và mày mò, những sợi cáp Lightning cũ có thể trở thành nguồn nguyên liệu tuyệt vời.

Một ý tưởng đơn giản nhưng khá hữu ích là tước lớp vỏ nhựa bên ngoài của cáp, sau đó tận dụng làm dây buộc gọn gàng cho các loại cáp khác hoặc làm dây buộc vật dụng trong nhà.

Nâng cao hơn, tận dụng lõi đồng bên trong cho các ý tưởng đồ điện tử điện áp thấp, chẳng hạn như chế bộ đèn LED DIY hoặc tạo mạch điện mới cho máy tính mini Raspberry Pi.

Kỷ nguyên của Lightning có thể đã qua, nhưng giá trị sử dụng của những sợi cáp vẫn còn đó. Bằng cách lựa chọn một trong những giải pháp trên, bạn không chỉ dọn dẹp được ngăn kéo của mình mà còn góp phần bảo vệ môi trường và giúp đỡ người khác.