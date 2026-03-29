Thời sự

4 cán bộ thú y bị khởi tố vì tiếp tay tiêu thụ gần 300 tấn lợn dịch

Trần Cường
29/03/2026 18:39 GMT+7

Cảnh sát xác định từ đầu năm 2026 đến nay, các bị can đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn) vào chợ đầu mối, công ty thực phẩm dưới sự tiếp tay của cán bộ thú y.

Chiều 29.3, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra trên địa bàn.

Các bị can trong vụ án

Trong đó, Công an Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú xã Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát) cùng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi tố Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội; cùng 2 cán bộ trung tâm này là Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố tội giả mạo trong công tác.

Trước đó, ngày 17.3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã tế Phù, Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ. Từ đầu năm 2026 đến nay, các bị can đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). 

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

'Chỉ thấy công an, quản lý thị trường bắt lợn dịch, thế thú y đi đâu'

Đó là câu hỏi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến 'chất vấn' ngành thú y tại Hội nghị 'Phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát giết mổ động vật', diễn ra ngày 23.7, tại Hà Nội.

