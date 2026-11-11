4 con gấu xám tấn công làm hai mẹ con thiệt mạng ở Canada

Cơ quan Bảo tồn British Columbia (BCCOS) ở Canada cho biết quá trình khám nghiệm pháp y đã xác nhận một con gấu xám cái trưởng thành và 3 gấu con là thủ phạm trong vụ tấn công người hồi đầu tháng 11, khiến bà Jennifer Balcarras (48 tuổi) và con gái Selah Reed (20 tuổi) tử vong tại thị trấn Bella Coola ở British Columbia.

Gấu xám và gấu con tại một khu bảo tồn ở Mỹ hồi năm 2019 ẢNH: AP

Đài CBC tại Canada dẫn lời thanh tra BCCOS Jeff Tyre cho biết hành vi của bầy gấu mang tính chất săn mồi, hành vi được cho là "rất hiếm gặp". Ông Tyre giải thích toàn bộ 4 con gấu đều đã bị tiêu diệt vì những con thú từng tham gia tấn công chết người không thể được thuần hóa hay di dời đi nơi khác, có nguy cơ đe dọa an toàn đến công chúng.

Theo chia sẻ từ gia đình, bà Balcarras và chị Reed đã đi bộ dã ngoại trên tuyến đường mòn Snooka West vào ngày 31.10 nhưng không thấy trở về nhà. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người mẹ vào ngày 2.11, một ngày sau thì phát hiện thi thể cô con gái ở cách đó khoảng 150 m.

Để truy tìm bầy gấu trong vụ án lần này, hơn 10 nhân viên bảo tồn đã phải làm việc trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Lực lượng chức năng lưu ý bầy gấu mới bị tiêu diệt không liên quan đến vụ tấn công một nhóm học sinh và giáo viên cũng tại Bella Coola vào tháng 11.2025, theo ABC News. Con gấu trong vụ án đó đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Samuel Schooner - lãnh đạo cộng đồng bản địa Nuxalk, sinh sống tại khu vực Bella Coola - bày tỏ sự bàng hoàng và cho biết người dân vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ tấn công năm ngoái. Để bảo đảm an toàn, khu vực này đang triển khai các đội tuần tra đêm, đồng thời tổ chức đi cùng trẻ đến trường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa khu vực đường mòn Snooka West và luôn theo sát con trẻ.