Mẹ và con gái bị gấu xám tấn công chết tại Canada

Báo The Guardian ngày 3.11 đưa tin Cơ quan Bảo tồn tỉnh bang British Columbia (Canada) thông báo đã tìm thấy thi thể của 2 người phụ nữ được báo cáo mất tích từ cuối tuần qua. Khu vực phát hiện thi thể nằm gần tuyến đường Snooka West, cách nhà của các nạn nhân ở thị trấn Bella Coola khoảng 8 km về phía đông.

Gấu xám tại tỉnh bang Quebec, Canada vào năm 2008 ẢNH: REUTERS

Hai nạn nhân được xác định là bà Jenny Balcarras và con gái Selah Reed (20 tuổi). Ông Jeff Tyre, đại diện Cơ quan Bảo tồn trên, cho biết đang điều tra khả năng có nhiều hơn một con gấu xám liên quan đến vụ tấn công chết người. Ông Tyre gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường để đảm bảo an toàn và không cản trở công tác điều tra.

Theo chia sẻ từ người thân, bà Balcarras vừa chuyển đến thị trấn Bella Coola để bắt đầu công việc mới. Lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của 2 mẹ con ở đầu đường mòn, sau đó phát hiện thi thể người mẹ trước. Một ngày sau, thi thể của cô con gái 20 tuổi mới được tìm thấy.

Thị trấn Bella Coola nằm ở khu vực rừng Great Bear. Với nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, gấu xám thường xuyên xuất hiện tại đây. Các vụ gấu xám tấn công chết người rất hiếm khi xảy ra tại tỉnh này.

Vào tháng 11.2025, một con gấu xám đã lao ra từ khu rừng gần cộng đồng người bản địa Nuxalk và tấn công nhóm học sinh cùng giáo viên khiến 11 người bị thương. Đối với vụ việc mới nhất, ông Samuel Schooner, lãnh đạo cộng đồng Nuxalk, cho biết lực lượng chức năng đang ráo riết đặt bẫy để truy bắt con gấu gây án.