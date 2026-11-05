    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Mẹ và con gái bị gấu xám tấn công chết tại Canada

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Lực lượng chức năng Canada vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ và người con gái 20 tuổi, được cho là thiệt mạng do bị gấu xám tấn công.

    Báo The Guardian ngày 3.11 đưa tin Cơ quan Bảo tồn tỉnh bang British Columbia (Canada) thông báo đã tìm thấy thi thể của 2 người phụ nữ được báo cáo mất tích từ cuối tuần qua. Khu vực phát hiện thi thể nằm gần tuyến đường Snooka West, cách nhà của các nạn nhân ở thị trấn Bella Coola khoảng 8 km về phía đông.

    Mẹ và con gái bị gấu xám tấn công chết tại Canada - Ảnh 1.

    Gấu xám tại tỉnh bang Quebec, Canada vào năm 2008

    ẢNH: REUTERS

    Hai nạn nhân được xác định là bà Jenny Balcarras và con gái Selah Reed (20 tuổi). Ông Jeff Tyre, đại diện Cơ quan Bảo tồn trên, cho biết đang điều tra khả năng có nhiều hơn một con gấu xám liên quan đến vụ tấn công chết người. Ông Tyre gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường để đảm bảo an toàn và không cản trở công tác điều tra.

    Theo chia sẻ từ người thân, bà Balcarras vừa chuyển đến thị trấn Bella Coola để bắt đầu công việc mới. Lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của 2 mẹ con ở đầu đường mòn, sau đó phát hiện thi thể người mẹ trước. Một ngày sau, thi thể của cô con gái 20 tuổi mới được tìm thấy.

    Thị trấn Bella Coola nằm ở khu vực rừng Great Bear. Với nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, gấu xám thường xuyên xuất hiện tại đây. Các vụ gấu xám tấn công chết người rất hiếm khi xảy ra tại tỉnh này. 

    Vào tháng 11.2025, một con gấu xám đã lao ra từ khu rừng gần cộng đồng người bản địa Nuxalk và tấn công nhóm học sinh cùng giáo viên khiến 11 người bị thương. Đối với vụ việc mới nhất, ông Samuel Schooner, lãnh đạo cộng đồng Nuxalk, cho biết lực lượng chức năng đang ráo riết đặt bẫy để truy bắt con gấu gây án.

    Siberia tìm cách đối phó với những con gấu nguy hiểm chết người

    Tin liên quan

    Gấu tấn công làm 6 người chết ở Nga, một thị trấn bị gấu bao vây

    Gấu tấn công làm 6 người chết ở Nga, một thị trấn bị gấu bao vây

    Giới chức Nga ngày 23.9 cho biết có ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các vụ gấu tấn công tại Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia trong vòng một tháng, trong khi quan chức vùng lân cận nói gấu đã “bao vây” một thị trấn.

    Thành phố Nhật Bản buộc phải đóng cửa gần 100 trường học vì gấu

    Khám phá thêm chủ đề

    gấu tấn công người gấu xám canada

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận