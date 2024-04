4 cựu lãnh đạo HOSE bị truy tố vì 'tiếp tay' ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros (gọi tắt là Công ty Faros) và một số đơn vị liên quan.



Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, bị truy tố về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.

Từ trái qua: Bị can Trần Đắc Sinh, Trịnh Văn Quyết, Lê Hải Trà T.N

Theo cáo buộc, ông Quyết chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên tới 4.300 tỉ đồng. Các bị can sau đó "bắt tay" với công ty kiểm toán để hoàn thiện hồ sơ, đăng ký cho cổ phiếu ROS giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Khi cổ phiếu được lên sàn, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo "xả bán", qua đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của nhà đầu tư.

"Tiếp tay" vì quen biết Trịnh Văn Quyết và được nhờ giúp đỡ

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, để cổ phiếu ROS (hình thành từ vốn nâng khống) được niêm yết trên HOSE, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC được "tiếp tay" bởi hàng loạt lãnh đạo của sàn giao dịch chứng khoán này.

Có đến 4 bị cáo là cựu lãnh đạo HOSE, cùng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhóm này gồm: Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT; Lê Hải Trà, cựu Tổng giám đốc, cựu Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết.

Viện KSND tối cao cho biết, theo quy chế hoạt động của HĐQT và Hội đồng niêm yết sàn HOSE thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros không thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ông Trần Đắc Sinh cũng biết báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Faros không phù hợp vì phạm vi lưu ý lớn, không đủ cơ sở để xác định số vốn đã thực góp là 4.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do có mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn), được bị can Quyết và Phương nhiều lần nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS được niêm yết, ông Sinh đã nhiều lần trực tiếp chỉ đạo 3 bị can Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros.

Vì thế, khi Công ty Faros chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, ông Sinh đã tổ chức họp HĐQT quyết định về hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp này. Tại cuộc họp, ông Sinh cùng các thành viên thống nhất chấp thuận niêm yết và ký ban hành nghị quyết chấp thuận hồ sơ của Công ty Faros đủ điều kiện niêm yết, đồng thời giao tổng giám đốc HOSE ký quyết định niêm yết cổ phiếu ROS trái pháp luật.

Cơ quan công khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tại thời điểm vụ án bị khởi tố T.N

Biết không đủ cơ sở nhưng vẫn gây sức ép với cấp dưới

Đối với nhóm cựu lãnh đạo HOSE còn lại, Viện KSND tối cao xác định bị can Lê Hải Trà có quen biết cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, và biết rõ không đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Công ty Faros.

Thế nhưng, ông Trà đã gây sức ép với chuyên viên HOSE để đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết của Công ty Faros trong khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các khoản ủy thác đầu tư của doanh nghiệp.

Ông Trà còn là thành viên hội đồng niêm yết, ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros. Bị can cũng tham gia họp HĐQT, đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật.

Về phía mình, bị can Trầm Tuấn Vũ là người chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, được cấp dưới báo cáo chưa đủ cơ sở xác định vốn góp, sử dụng vốn và khả năng thu hồi các ủy thác đầu tư của Công ty Faros.

Tuy nhiên, với tư cách thành viên hội đồng niêm yết và Phó tổng giám đốc HOSE, ông Vũ ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán trái pháp luật.

Người cuối cùng là bị can Lê Thị Tuyết Hằng, chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định hồ sơ niêm yết của Công ty Faros. Bà Hằng được chuyên viên báo cáo và biết rõ chưa đủ cơ sở xác định vốn góp của Công ty Faros, nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Đắc Sinh vẫn ký tờ trình đề xuất cổ phiếu của Công ty Faros đủ điều kiện niêm yết.

Bà Hằng còn trình ông Trầm Tuấn Vũ xin ý kiến hội đồng niêm yết, HĐQT chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trái pháp luật.

Hành vi của nữ bị can đã giúp sức, tạo điều kiện để có phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoản, từ đó Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.