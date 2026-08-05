4 dấu hiệu bất thường cảnh báo mạch máu đang bị tổn thương

Tuy nhiên, trước khi vấn đề mạch máu tiến triển đến giai đoạn nặng, cơ thể thường phát ra một số tín hiệu cảnh báo sau:

Chân lạnh hơn bình thường

Nếu một bàn chân hoặc cẳng chân luôn lạnh hơn bên còn lại thì đó có thể là dấu hiệu lưu lượng máu đến chi dưới đang giảm. Ngoài ra, cảm giác lạnh này có thể kéo dài ngay cả khi thời tiết không lạnh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tê, yếu hoặc mất cảm giác ở chân có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi động mạch bị hẹp, máu giàu ô xy không thể lưu thông đủ nhiều để nuôi các mô. Hậu quả là bàn chân hoặc cẳng chân trở nên lạnh hơn, đôi khi kèm theo cảm giác tê hoặc yếu. Ở giai đoạn đầu, triệu chứng chỉ xuất hiện từng lúc nhưng khi bệnh tiến triển, cảm giác lạnh sẽ kéo dài và rõ rệt hơn.

Vết thương chân lâu lành

Một vết xước nhỏ hoặc vết loét ở chân thông thường sẽ dần hồi phục khi được cung cấp đủ máu, ô xy và dưỡng chất. Nhưng nếu mạch máu bị tổn thương, đặc biệt do bệnh động mạch ngoại biên, quá trình lành vết thương sẽ diễn ra chậm hơn đáng kể.

Các vết loét ở ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân kéo dài nhiều tuần không lành có thể là dấu hiệu cho thấy mô đang bị thiếu nguồn cung cấp máu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, mô có thể bị hoại tử, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng. Thậm chí, trường hợp nặng có thể phải cắt cụt chi.

Nếu một vết thương ở chân không có dấu hiệu cải thiện sau khoảng hai tuần hoặc bị sưng, đỏ, chảy dịch hay đổi màu da xung quanh thì nên đến bệnh viện kiểm tra ngay, bác sĩ nội khoa người Mỹ Kelly Wood cho biết.

Da chân đổi màu, bóng, lông chân thưa dần

Khi máu lưu thông kém trong thời gian dài, không chỉ cơ mà cả da và các mô dưới da cũng bị ảnh hưởng. Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết người mắc bệnh động mạch ngoại biên có thể nhận thấy da chân nhợt nhạt, tím tái hoặc đỏ bất thường. Da cũng có xu hướng mỏng và bóng hơn, móng chân mọc chậm, trong khi lông ở cẳng chân hoặc bàn chân ngày càng thưa hoặc rụng dần.

Những thay đổi này xảy ra do nang lông, da và móng không còn được cung cấp đủ ô xy và dưỡng chất. Vì tiến triển chậm nên nhiều người thường cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi tác mà không nghĩ đến bệnh lý mạch máu.

Tê, yếu hoặc mất cảm giác ở chân

Mạch máu bị hẹp khiến lượng máu và ô xy đến các mô giảm xuống. Không chỉ cơ bắp, các dây thần kinh cũng có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến cảm giác tê bì, yếu chân hoặc giảm cảm giác.

Nhiều người mắc bệnh động mạch ngoại biên cho biết họ cảm thấy chân nhanh mỏi, thiếu sức hoặc tê ran khi đi bộ. Khi bệnh tiến triển nặng, cơn đau thậm chí có thể xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Một số người phải buông chân xuống mép giường mới thấy dễ chịu hơn vì tư thế này giúp máu lưu thông xuống chân tốt hơn, theo Healthline.