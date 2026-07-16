Đau nửa đầu hay vỡ phình động mạch não? Chuyên gia chỉ cách phân biệt

Cơn đau đầu nào nguy hiểm hơn?

Bác sĩ Vikrant Setia, chuyên gia phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), cho biết đau nửa đầu là bệnh lý thần kinh phổ biến, có thể gây đau dữ dội nhưng hiếm khi đe dọa tính mạng. Trong khi đó, vỡ phình động mạch não là tình trạng cấp cứu, nếu chậm điều trị có thể bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống người bệnh.

Khác với đau nửa đầu, phình động mạch não bị vỡ có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn nếu điều trị chậm trễ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Theo bác sĩ Setia, đau nửa đầu thường khởi phát từ từ, kèm buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh. Một số người còn xuất hiện tiền triệu như nhìn mờ, rối loạn thị giác. Cơn đau thường kéo dài nhiều giờ và tái phát theo từng đợt.

Ngược lại, phình động mạch não là tình trạng thành mạch máu trong não bị suy yếu và phình lên. Phần lớn túi phình không gây triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ. Tuy nhiên, khi túi phình bị vỡ sẽ gây xuất huyết dưới nhện, một biến chứng rất nguy hiểm.

Khác với đau nửa đầu, cơn đau do vỡ phình động mạch não xuất hiện đột ngột và đạt mức dữ dội nhất chỉ trong vài giây. Người bệnh có thể kèm cứng cổ, nôn ói, lú lẫn, ngất xỉu, co giật hoặc yếu liệt một bên cơ thể. Đây là những dấu hiệu cho thấy não có thể đang bị chảy máu, chứ không đơn thuần là một cơn đau nửa đầu.

Những dấu hiệu cần cấp cứu ngay

Theo bác sĩ Setia, thời gian là yếu tố quyết định tiên lượng ở người bị vỡ phình động mạch não. Nếu đã xảy ra xuất huyết quanh não, việc chần chừ chờ cơn đau tự hết có thể khiến tình trạng trở nên nguy kịch, theo Times of India.

Ông khuyến cáo cần đến bệnh viện cấp cứu ngay nếu cơn đau đầu đi kèm một trong các dấu hiệu sau:

Đau đầu khởi phát đột ngột, dữ dội và đạt mức đau tối đa chỉ trong vài giây. Nhìn đôi, sụp mí mắt, nói ngọng, tê yếu tay chân hoặc đi lại khó khăn. Ngất xỉu, mất ý thức, co giật hoặc chóng mặt dữ dội kèm đau đầu.

Những thói quen tốt cho hệ mạch máu trên toàn cơ thể như vận động thường xuyên, ăn uống lành mạnh cũng góp phần duy trì sức khỏe não bộ về lâu dài ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Lối sống giúp giảm nguy cơ

Bác sĩ Setia cho biết duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ túi phình phát triển hoặc bị vỡ, đồng thời bảo vệ sức khỏe mạch máu não.

Ông khuyến nghị không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát tốt huyết áp bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và dùng thuốc theo chỉ định nếu có bệnh nền.

Đối với người mắc đau nửa đầu, cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau.

Đặc biệt, nếu xuất hiện một cơn đau đầu hoàn toàn khác với những lần trước, nhất là đau đột ngột và dữ dội, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ và tìm hiểu tiền sử bệnh trong gia đình cũng giúp phát hiện sớm nguy cơ phình động mạch não.