Nên làm gì để ngừa các cơn đau nửa đầu?

Đau nửa đầu là một rối loạn thần kinh phức tạp gây ra đau đầu từ mức độ trung bình đến nặng.

Bất cứ ai cũng có thể bị chứng đau nửa đầu. Do đó, hiểu rõ các yếu tố gây ra cơn đau nửa đầu, thực hiện những thay đổi cần thiết trong lối sống có thể giảm nguy cơ mắc chứng đau này, theo trang tin Heath.

Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng và tần suất các cơn đau nửa đầu Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Lựa chọn chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng và tần suất các cơn đau nửa đầu. Do đó, thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp ngăn ngừa chứng đau này.

Chuyên gia khuyến nghị mọi người nên chọn thực phẩm nguyên hạt để tăng lượng chất xơ, uống đủ nước, ăn ít thực phẩm chế biến sẵn, ít thực phẩm nhiều muối hoặc đường, bổ sung nhiều trái cây và rau tươi vào chế độ ăn uống, giảm lượng cà phê tiêu thụ và cố gắng không bỏ bữa.

Tập thể dục

Hoạt động thể chất quá sức có thể gây ra chứng đau nửa đầu, nhưng ngược lại, tập thể dục thường xuyên, đúng cách có thể giúp giảm tần suất các cơn đau này.

Trong số các bài tập, aerobic mang lại một số lợi ích có thể cải thiện các triệu chứng đau nửa đầu và ngăn ngừa các cơn đau. Những lợi ích này bao gồm tăng nhịp tim, giảm cảm giác lo lắng, tâm trạng chán nản, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng.

Quản lý căng thẳng

Việc kết hợp các chiến lược quản lý căng thẳng vào cuộc sống có thể giúp giảm các cơn đau nửa đầu.

Một số biện pháp được khuyến nghị bao gồm tập các bài tập hít thở sâu, duy trì thời gian chăm sóc bản thân, thiền, viết nhật ký, tập yoga.

Giấc ngủ

Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn có thể làm tăng nguy cơ bị các cơn đau nửa đầu. Cải thiện thói quen ngủ và chất lượng giấc ngủ có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau này.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, chuyên gia đưa ra một số lưu ý bao gồm: ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm; tránh xem ti vi hoặc sử dụng thiết bị điện tử trên giường; tập thể dục thường xuyên để cơ thể sẵn sàng nghỉ ngơi vào ban đêm; đi ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày; đảm bảo phòng ngủ tối và yên tĩnh trước khi đi ngủ; giảm tiêu thụ rượu, thức uống có caffeine và các bữa ăn lớn ngay trước khi đi ngủ.