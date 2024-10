4 dấu hiệu cảnh báo ung thư xương không được bỏ qua

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết có 3 loại ung thư xương chính là u xương ác tính, Sarcoma sụn và Sarcom Ewing. Trong đó, u xương ác tính là loại phổ biến nhất, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Sưng và đau là triệu chứng thường gặp của ung thư xương ẢNH: PEXELS

Các phương pháp thường dùng để chẩn đoán ung thư xương là chụp ảnh cắt lớp và sinh thiết. Các triệu chứng của ung thư xương đôi khi có thể giống với những vấn đề sức khỏe khác. Để nhận biết ung thư xương, mọi người cần chú ý các dấu hiệu sau:

Đau

Đau là triệu chứng phổ biến nhất của bất kỳ loại ung thư xương nào. Cơn đau của ung thư xương sẽ xuất hiện ở một vị trí cụ thể, kéo dài và không thuyên giảm theo thời gian.

Những cơn đau xương bình thường chủ yếu do chấn thương. Cảm giác đau sẽ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cơn đau do ung thư xương lại kéo dài, ngày càng trầm trọng hơn. Người bệnh sẽ thường giật mình trong đêm do cơn đau hành hạ.

Đi lại khó khăn

Đi lại, vận động khó khăn liên quan đến vấn đề về xương thường là do lão hóa, chấn thương hay viêm khớp. Tuy nhiên, với ung thư xương, người bệnh còn gặp tình trạng xương yếu, dẫn đến giòn và giảm khả năng di chuyển.

Khi khối u xương phát triển, chúng có thể xâm lấn đến các mô xung quanh, khiến cơn đau ngày càng dữ dội và ảnh hưởng đến khả năng vận động. Nếu ung thư xuất hiện ở những vị trí chịu lực quan trọng của khung xương, chẳng hạn như cột sống, chân hoặc xương chậu, sẽ làm giảm nghiêm trọng khả năng vận động.

Sưng

Đau và sưng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư xương. Ngay vị trí ung thư phát triển trên xương, tình trạng sưng đau sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là khi vận động hay vào ban đêm. Triệu chứng này đặc biệt dễ nhận thấy nếu khối u nằm gần khớp, làm cản trở khả năng đi lại.

Cơ thể mệt mỏi

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến của mọi loại ung thư. Người bệnh sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức và thiếu năng lượng kéo dài. Nếu người bệnh rơi vào trạng thái mệt mỏi này mà không rõ nguyên nhân, kèm theo cảm giác đau nhức xương thì cần sớm đến bác sĩ kiểm tra, theo Medical News Today.