4 dấu hiệu chảy máu đường tiêu hóa cảnh báo nguy hiểm

Bất thường ở đường tiêu hóa là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất. Trên thực tế, đường tiêu hóa của con người cực kỳ nhạy cảm và dễ bị chảy máu, đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng, tiêu chảy hoặc táo bón, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đau bụng dữ dội kèm theo chảy máu đường tiêu hóa là dấu hiệu bệnh nghiêm trọng, cần phải can thiệp y tế ngay ẢNH: PEXELS

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đường tiêu hóa, từ việc ăn các loại thực phẩm có mầm bệnh đến mắc một số bệnh nghiêm trọng. Chảy máu đường tiêu hóa là triệu chứng không được phớt lờ. Dấu hiệu thường thấy là có máu trong phân. Máu trong phân có thể đỏ tươi hoặc đen như hắc ín.

Những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tình trạng này là nứt hậu môn, viêm đại tràng, polyp đại tràng hay ung thư trực tràng. Người bệnh cần được can thiệp y tế khẩn cấp khi chảy máu đường tiêu hóa kèm theo các triệu chứng sau:

Đau bụng dữ dội

Đau bụng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh đường tiêu hóa. Cơn đau có thể chỉ ở mức âm ỉ hay dữ dội, đau có thể liên tục hoặc từng cơn. Tình trạng này đôi khi có thể gây chảy máu đường tiêu hóa. Những nguyên nhân thường gặp khiến vừa đau bụng, vừa chảy máu đường tiêu hóa gồm hội chứng ruột kích thích, sỏi túi mật hay viêm tụy.

Nôn ra máu

Một dấu hiệu cảnh báo khác ngoài đau bụng dữ dội là nôn ra máu. Đây thường là biểu hiện cho thấy vị trí chảy máu nằm ở đường tiêu hóa trên như thực quản, dạ dày hay ruột non. Nguyên nhân là do viêm loét niêm mạc dạ dày, ruột non, xuất hiện khối u hay chấn thương.

Tiêu chảy tái phát

Tiêu chảy là vấn đề hết sức phổ biến. Tuy nhiên, nếu tiêu chảy tái phát và kéo dài không khỏi thì không được chủ quan. Tình trạng này có thể liên quan đến ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường tiêu hóa mức độ nặng hay ung thư trực tràng.

Đau quanh rốn

Đau quanh rốn thường là do những vấn đề tiêu hóa nhẹ như khó tiêu hoặc táo bón. Nhưng trong một số trường hợp, vị trí đau này là do thoát vị thành bụng, xảy ra khi một phần của cơ quan nội tạng, chẳng hạn như ruột, bắt đầu nhô ra khỏi cơ qua vị trí thoát vị. Triệu chứng sẽ là đau quanh rốn và chảy máu, theo Medical News Today.