4 dấu hiệu cho thấy cần thay mới ổ USB

Ổ USB từ lâu trở thành một giải pháp lưu trữ dữ liệu tiện lợi và nhỏ gọn, giúp người dùng dễ dàng mang theo các tệp tin cá nhân hằng ngày mà không cần bỏ tiền ra mua những chiếc ổ cứng HDD hay SSD gắn ngoài nặng nề. Mặc dù một chiếc USB có chất lượng đủ tốt có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều năm, nhưng các linh kiện điện tử bên trong vẫn sẽ xuống cấp theo thời gian, hoặc tốc độ của chúng sẽ không còn bắt kịp với các phần cứng hiện đại.

Các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng khi USB bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu xuống cấp, việc chủ động thay mới sẽ là giải pháp tiết kiệm chi phí và an toàn hơn nhiều so với việc cố chấp giữ lại để rồi phải gánh chịu thêm một sự cố đáng tiếc. Dưới đây là 4 dấu hiệu mà bạn cần lưu ý cho ổ USB của mình.

USB sẽ có những dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài sử dụng ẢNH: PHONG ĐỖ

Tốc độ truyền tải dữ liệu trở nên quá chậm

Tốc độ truyền tải dữ liệu bỗng nhiên trở nên chậm chạp là dấu hiệu cho thấy chiếc USB của bạn đã bị hao mòn phần cứng hoặc nhu cầu truyền dữ liệu của bạn đã thay đổi so với thời điểm mới mua. Tuổi thọ và công nghệ cốt lõi bên trong sẽ quyết định tốc độ của ổ đĩa. Nếu bạn đang sử dụng một chiếc USB cũ chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2.0, tốc độ tối đa đạt được chỉ dừng lại ở mức 480 Mbps.

Trong khi đó, các thế hệ USB 3.0 và các thế hệ sau này đã bứt phá hơn nhiều khi được chia thành các nhánh công nghệ hiện đại bao gồm chuẩn USB 3.2 Gen 1 với tốc độ kỳ vọng khoảng 5 Gbps, chuẩn USB 3.2 Gen 2 đạt tới 10 Gbps và chuẩn USB 3.2 Gen 2x2 siêu tốc lên tới 20 Gbps.

Đầu cắm có cảm giác lỏng lẻo khi cắm vào máy

Người dùng có thể tự đánh giá tình trạng phần cứng bằng một bài kiểm tra lắc nhẹ. Khi cắm USB vào cổng, hãy dùng ngón tay ấn nhẹ xem có cảm giác không chắc chắn hoặc lung lay hay không. Nếu cắm vào máy tính Windows và hệ thống liên tục hiện thông báo ngắt kết nối ngay sau khi chạm nhẹ, hoặc hiển thị thông báo lỗi "USB Device Not Recognized" trong quá trình sử dụng, thì đầu cắm hoặc chân cắm của nó đã bị hư hỏng vật lý.

Để đảm bảo lỗi không phải do cổng cắm của máy tính bị hỏng gây ra các sự cố tương tự, bạn nên thực hiện bài kiểm tra đối chứng này trên nhiều cổng cắm khác nhau. Một đầu cắm lỏng lẻo sẽ bóp nghẹt tốc độ truyền dữ liệu nhiều hơn mức bạn tưởng tượng.

Dữ liệu bên trong liên tục bị lỗi, biến dạng

Bản chất bộ nhớ flash NAND của USB chỉ có thể xử lý một số lượng thao tác nhất định trước khi chạm đến giới hạn tuổi thọ của nó. Hiện tượng lỗi dữ liệu có thể xảy ra do những hư hỏng vật lý như đầu cắm bị lỏng cản trở quá trình ghi và xóa. Ngoài ra, sự tấn công của mã độc có thể gây lỗi dữ liệu và lây lan sang thiết bị khác.

Khi chiếc USB đã quá cũ, hiện tượng "bit rot" (suy thoái, phân hủy dữ liệu) do linh kiện bị lão hóa tự nhiên làm rò rỉ điện tích cũng khiến tệp tin bị hỏng hoàn toàn. Để không vô tình tiếp tay cho quá trình này, người dùng nên luôn sử dụng tùy chọn ngắt kết nối phần cứng an toàn trước khi rút USB ra để đảm bảo quá trình truyền tải đã hoàn tất, tránh làm gián đoạn chức năng ghi-xóa thông thường.

Liên tục chạm ngưỡng giới hạn không gian lưu trữ

Dung lượng của các dòng USB hiện nay dao động từ vài GB cho đến hàng TB. Nếu bạn thường xuyên rơi vào cảnh thiếu bộ nhớ và phải liên tục xóa hoặc di chuyển các tệp tin cũ để giải phóng không gian trống, đó là lúc bạn chắc chắn nên cân nhắc việc nâng cấp. Ổ USB cũng có giới hạn cứng về lượng dữ liệu có thể chứa và số lượng chu kỳ ghi-xóa, vì vậy việc liên tục dọn dẹp để tạo thêm không gian thực chất đang làm giảm tuổi thọ và làm hỏng thiết bị.

Nếu bạn đã thay đổi nhu cầu từ sử dụng ngẫu nhiên thông thường sang phục vụ công việc hằng ngày, việc chi thêm tiền để sở hữu một chiếc USB có dung lượng thoải mái, ít nhất là 256 GB với tốc độ định mức từ 400 Mbps trở lên sẽ giúp tránh được nhiều rắc rối.