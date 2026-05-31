Nên cắm cổng nào khi máy tính có tới 2 cổng USB màu xanh?

Hãy nhìn vào các cạnh bên chiếc laptop hoặc phía sau thùng máy PC của bạn. Bạn sẽ thấy một loạt cổng USB có màu sắc từ trắng, đen, đỏ, vàng, cho đến xanh dương và xanh mòng két. Trên thực tế, chúng không được phủ màu cho vui hay để trang trí. Trong thế giới công nghệ, những sắc màu này chính là mật mã quy định tốc độ của thiết bị. Nếu cắm không đúng, rất có thể bạn đang tự tay bóp nghẹt hiệu năng của những món đồ công nghệ đắt tiền.

Hầu hết người dùng công nghệ hiện nay đều đã biết quy luật cơ bản là cổng màu xanh dương sẽ nhanh hơn cổng màu đen cũ kỹ. Bước nhảy vọt này giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu lên một tầm cao mới. Thế nhưng, có một cặp 'anh em' dễ gây nhầm lẫn cho người dùng là xanh dương (Blue) và xanh mòng két (Teal).

Nhìn qua thì chúng khá tương đồng, nhưng nếu nhà sản xuất tuân thủ quy ước quốc tế, cổng màu xanh mòng két mới chính là 'quái vật' thực sự về tốc độ.

Cổng xanh dương (Blue): Chạy trên chuẩn USB 3.1 Gen 1 (tên cũ là USB 3.0), cho tốc độ truyền tải tối đa 5 Gbps.

Cổng xanh mòng két (Teal): Chạy trên chuẩn cao cấp USB 3.1 Gen 2, sở hữu tốc độ lên tới 10 Gbps - nhanh gấp đôi người anh em màu xanh dương.

Trong trường hợp nhà sản xuất không dùng màu sắc để làm dấu hiệu, hãy chú ý nhìn kỹ các ký hiệu nhỏ khắc bên cạnh cổng cắm. Nếu thấy chữ SS (SuperSpeed) thì đó là cổng xanh dương, còn nếu là SS+ hoặc USB 3.2, bạn đang sở hữu cổng xanh mòng két siêu tốc.

Tại sao bắt buộc phải cắm đúng cổng?

Việc chọn sai cổng cắm không chỉ làm mất thời gian chờ đợi mà còn có thể làm hỏng trải nghiệm sử dụng. Đối với các thiết bị cần băng thông lớn như bộ chia USB (USB hub) hoặc ổ cứng di động, chúng đòi hỏi một dòng điện và tốc độ truyền tải cực kỳ khắt khe để vận hành hết công suất.

Nếu bạn cắm một chiếc ổ cứng yêu cầu chuẩn USB 3.1 vào cổng USB 2.0 (màu đen) hoặc cổng có tốc độ thấp hơn, thiết bị của bạn có thể bị ngắt kết nối ngẫu nhiên giữa chừng, lỗi dữ liệu, hoặc thậm chí là không hoạt động do thiếu nguồn điện đầu ra.

Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng, vì các cổng này đều có khả năng tương thích ngược, nghĩa là bạn vẫn cắm chuột hay bàn phím cũ vào cổng tốc độ cao được, chỉ là lãng phí băng thông của máy tính.