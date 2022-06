4 dấu hiệu cholesterol của bạn đang ở mức nguy hiểm

Mặc dù cholesterol rất quan trọng đối với sức khỏe con người và thực hiện các chức năng thiết yếu trong cơ thể, nhưng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Kate Kirley ở Mỹ cho biết: “Nhìn chung, cholesterol rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Chúng ta sử dụng cholesterol để làm nhiều việc khác nhau. Cơ thể chúng ta tạo ra cholesterol cho dù chúng ta ăn hay không và nó tốt cho một số chức năng bên trong cơ thể.

Nhưng có một số loại cholesterol có khả năng hữu ích và bảo vệ.

Chúng ta thường nghĩ về HDL, hoặc lipoprotein mật độ cao, cholesterol như một phần bảo vệ cho tim và mạch máu của chúng ta vì nó hấp thụ cholesterol và mang trở lại gan.

Chúng ta thường nghĩ đến LDL cholesterol, hoặc lipoprotein mật độ thấp, là loại cholesterol chính mà chúng ta tập trung vào như một loại cholesterol có khả năng gây hại cho tim vì nó tích tụ trong thành mạch máu của bạn", theo Eat This, Not That!

Theo các chuyên gia, đây là 5 dấu hiệu cho thấy cholesterol của bạn đang ở mức nguy hiểm.

1. Cholesterol cao di truyền trong gia đình không?

Các bác sĩ cho biết những người có tiền sử gia đình bị cholesterol cao nên thận trọng.

Tiến sĩ Kirley nói: “Thông thường, một trong những yếu tố lớn nhất quyết định mức cholesterol là gien của bạn”.

"Làm thế nào gien ảnh hưởng đến cholesterol của bạn là khá phức tạp, nhưng có thể an toàn để nói rằng cholesterol cao có xu hướng di truyền trong các gia đình.

Đối với hầu hết mọi người, xét nghiệm di truyền không cần thiết hoặc hữu ích trừ phi họ có mức cholesterol rất cao.

Và bởi vì gien là thứ mà chúng ta không thể thay đổi, đó là lý do tại sao thuốc là một công cụ quan trọng để điều trị cholesterol cao", tiến sĩ Kirley giải thích.

2. Bạn đang thừa cân hoặc béo phì





Theo các bác sĩ, thừa cân có liên quan đến cholesterol cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Theodore Feldman cho biết: “Ngoài ra, có nhiều người béo phì nhưng huyết áp bình thường, đường huyết bình thường và cholesterol bình thường.

Tuy nhiên, phải nói rằng, trọng lượng của bạn càng lớn, bạn càng có nhiều khả năng bị huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim".

3. Hút thuốc lá

Hút thuốc lá có tương quan chặt chẽ với cholesterol cao.

"Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì hoặc hút thuốc, thì điều quan trọng hơn là bạn phải biết con số của mình bởi vì nếu bạn tác động có lợi hơn đến bảng điều khiển y tế của mình - và bạn thuộc nhóm lối sống có nguy cơ cao hơn - thì lợi ích của bạn càng cao”, tiến sĩ Feldman nói.

4. Phụ nữ gặp rủi ro

Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ đặc biệt có lượng cholesterol cao và không biết về nó.

"Khoảng 45% phụ nữ trên 20 tuổi có tổng lượng cholesterol từ 200 mg/dl trở lên, được coi là cao hơn - nhưng một cuộc khảo sát của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy 76% phụ nữ nói rằng họ thậm chí không biết điều đó”, Erin Donnelly Michos, bác sĩ, cho biết.

"Mức độ chất béo trung tính cao dường như dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ thậm chí còn lớn hơn so với nam giới", bác sĩ Michos cho biết thêm.

5. Hãy đến gặp bác sĩ của bạn

Cách duy nhất để biết chắc chắn mức cholesterol của bạn là nhờ bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ Michos nói: “Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm, thì việc nói chuyện với bác sĩ của bạn là rất quan trọng”.

"Ngay cả khi bạn định bắt đầu các cách tự nhiên để giảm cholesterol, thì việc nói chuyện với bác sĩ của bạn là điều thực sự quan trọng vì đó là sự kết hợp, đó là sự hợp tác", bác sĩ Michos lưu ý, theo Eat This, Not That!