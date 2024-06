4 dấu hiệu kỳ lạ ở da, tóc cảnh báo cơ thể thiếu vitamin

Thiếu vitamin sẽ khiến cơ thể không đủ nguyên liệu để phục vụ các chức năng quan trọng. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các quá trình sinh hóa ở cấp độ tế bào mà còn gây ra các triệu chứng suy nhược, yếu sức và những biến đổi ở da, tóc, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu vitamin B12, D3 và canxi có thể khiến tóc bạc sớm PEXELS

Khi thiếu vitamin, da và tóc sẽ xuất hiện các triệu chứng sau:

Tóc bạc sớm

Nếu thiếu vitamin B12, D3 và canxi thì tóc có thể bị bạc sớm. Đặc biệt, thiếu vitamin B12 sẽ ngăn cản các tế bào máu khỏe mạnh phát triển. Tình trạng này khiến nang tóc bị suy yếu và gây rụng tóc sớm.

Viêm môi góc cạnh

Viêm môi góc cạnh là tình trạng da bị viêm và có vết nứt ở khóe miệng. Đây là vấn đề dễ xảy ra ở người ăn chay lâu năm. Nguyên nhân do chế độ ăn chay sẽ khiến cơ thể dễ thiếu sắt, kẽm và các loại vitamin B như niacin, riboflavin và B12. Những khoáng chất này có rất nhiều trong thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt, trứng và sữa.

Viêm môi góc cạnh gây ra các vết nứt đau, đỏ, bong tróc và khó lành. Vết viêm nứt có thể xuất hiện ở một hay cả hai bên khóe miệng. Để khắc phục, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn nhiều thịt gia cầm, cá hồi, cá ngừ, hàu, nghêu, các loại đậu như đậu phộng, đậu lăng.

Ngoài ra, với những người cần sắt thì hãy bổ sung thêm vitamin C. Vì vitamin C không chỉ củng cố hệ miễn dịch mà còn giúp tăng khả năng hấp thụ sắt. Các món giàu vitamin C là bông cải xanh, ớt chuông, cải xoăn và súp lơ.

Nổi mụn ở tay, đùi và mông

Thiếu vitamin A, D và các a xít béo thiết yếu sẽ khiến da bị nổi mụn đỏ hoặc trắng ở cánh tay, đùi và mông. Để ứng phó tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo hãy hạn chế chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa để ưu tiên ăn các món có chất béo lành mạnh.

Những món có nhiều chất béo lành mạnh là cá hồi, cá mòi, các loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân hay các loại hạt như hạt lanh, gai dầu, hạt chia.

Móng tay dễ gãy

Sắt cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu mang ô xy đi khắp cơ thể. Khi nồng độ sắt trong cơ thể xuống thấp, hồng cầu có thể bị thiếu, dẫn đến móng dễ bị gãy. Các triệu chứng ban đầu có thể mờ nhạt đến mức chúng ta không nhận ra. Nhưng khi lượng sắt trong cơ thể xuống quá thấp thì triệu chứng sẽ nặng hơn, theo Healthline.