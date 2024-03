Người ăn nhiều thịt dễ bị thiếu vitamin nào?

Chế độ ăn nhiều thịt, ít rau củ, trái cây hay ngũ cốc nguyên hạt sẽ khiến cơ thể dễ bị thiếu vitamin C và E. Cơ thể cần vitamin C để tạo collagen và chống lại các gốc tự do có khả năng làm hỏng tế bào. Vitamin C cũng giúp hấp thụ chất sắt, theo theo trang tin Popsugar (Mỹ).

Ăn quá nhiều thịt đỏ, ít rau củ và trái cây sẽ dễ gây thiếu vitamin và táo bón PEXELS

Trong khi đó, mỗi ngày cơ thể cần ít nhất 10 mg vitamin C. Nếu thiếu quá nhiều vitamin C thì chỉ sau vài tuần, chúng ta có thể mắc bệnh Scorbut. Các triệu chứng của bệnh gồm trầm cảm, thiếu máu, mệt mỏi, viêm nhiễm và một số triệu chứng khác. Phần lớn lượng vitamin C chúng ta hấp thụ mỗi ngày lại đến từ rau củ và trái cây nên ăn ít các loại thực vật này sẽ dễ gây thiếu vitamin C.

Chế độ ăn nhiều thịt cũng khiến cơ thể dễ bị thiếu vitamin E. Vitamin E là một chất chống ô xy hóa, có tác dụng hỗ trợ miễn dịch và ngăn ngừa cục máu đông. Cơ thể cần 15 mg vitamin E mỗi ngày. Các món có nhiều vitamin E gồm bông cải xanh, dầu ô liu, hạt hướng dương, probina, biến trái bơ, kiwi và một số món khác.

Ngoài ra, thiếu vitamin còn phụ thuộc vào cách lựa chọn loại thịt. Ăn nhiều thịt đỏ như heo, bò thì sẽ dễ gây thiếu vitamin A. Tuy nhiên, nếu ăn gan bò, gan cá thì không những được cung cấp dồi dào lượng vitamin A mà loại thực phẩm này còn có biotin và folate. Đây là 2 loại vitamin cần thiết cho quá trình trao đổi chất và hoạt động của tế bào.

Một vấn đề khác nữa có thể xảy ra khi ăn nhiều thịt là táo bón. Nguyên nhân là do thịt động vật dù nhiều protein nhưng lại thiếu chất xơ, ngay cả khi bạn dùng thực phẩm bổ sung chất xơ để giảm táo bón.

Khi đang áp dụng chế độ ăn nhiều thịt, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo vẫn cần ăn thêm chất xơ từ thực vật để cải thiện sức khỏe vi khuẩn đường ruột. Nếu để mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột thì chế độ ăn nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và nhiều vấn đề sức khỏe đường ruột khác.

Hơn nữa, một số loại thịt lại có nhiều chất béo và làm tăng cholesterol, đặc biệt nếu bạn không tập thể dục. Thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác có hàm lượng natri cao có thể làm tăng huyết áp. Chế độ ăn nhiều natri cũng có liên quan đến các vấn đề về thận. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo những người mắc huyết áp cao, cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch không nên ăn quá nhiều thịt, theo Popsugar.