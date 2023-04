Tại sao dư thừa protein khiến cơ thể bị táo bón?

Những món có hàm lượng protein cao là thịt gà, thịt bò, trứng, sữa và các loại thực phẩm bổ sung protein. Trong một bữa ăn, nếu bạn ăn quá nhiều các món này thì cũng đồng nghĩa thành phần tinh bột phức tạp, rau củ và trái cây trong bữa ăn sẽ ít lại. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể không thể nạp đủ chất xơ, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Ăn quá nhiều protein sẽ khiến cơ thể dễ bị táo bón SHUTTERSTOCK

Hậu quả của việc ăn quá nhiều protein, ít chất xơ là gây táo bón và những vấn đề sức khỏe khác như hôi miệng, nhức đầu. Chất xơ có nhiều trong trái cây, rau củ, nấm, đậu và ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch. Khi đi vào ruột, chất xơ sẽ làm đầy phân, hút nước và nhờ đó đi qua đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Do đó, ăn đủ chất xơ sẽ giúp ngăn ngừa táo bón và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Với những người tập luyện thể thao, đặc biệt là tập gym, họ cần nạp nhiều protein trong chế độ ăn hằng ngày. Ăn quá nhiều sẽ không tốt và gây tác dụng phụ. Vì vậy, lượng protein trong khẩu phần ăn phải đúng liều lượng và cần bằng, tức có cả các món giàu chất xơ.

Khi đi vào cơ thể, protein sẽ được tiêu hóa chậm hơn và do đó tạo cảm giác no lâu. Cảm giác này sẽ làm giảm cơn thèm ăn. Với những người phải ăn nhiều protein để phát triển cơ bắp, việc giảm cảm giác thèm ăn sẽ khiến họ không thể ăn quá nhiều. Do đó, họ sẽ ưu tiên ăn protein và ít ăn lại chất xơ.

Thiếu chất xơ cũng khiến chất thải dễ đọng lại trong ruột, phân sẽ khô và cứng hơn, cuối cùng khó tống ra ngoài và gây ráo bón. Chế độ ăn nhiều protein sẽ làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột.

Để tránh tác dụng phụ do nạp quá nhiều protein, mọi người cần ăn thực phẩm chứa protein ở mức độ phù hợp. Lượng protein cần ăn mỗi ngày sẽ khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và khối lượng vận động.

Các chuyên gia khuyến cáo với người trưởng thành bình thường, mỗi ngày cần ăn 0,8 gram/kg trọng lượng cơ thể. Cụ thể, nếu một người nặng 50 kg thì họ cần ăn 40 gram protein mỗi ngày.

Tuy nhiên, những người thường xuyên tập thể thao thì cần nạp protein nhiều hơn. Mỗi ngày, họ cần ăn ít nhất 1,2 đến 2 gram/kg trọng lượng cơ thể. Nếu một người 50 kg thì cần ăn 60 đến 100 gram protein trong 1 ngày, theo Livestrong.