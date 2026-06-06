4 đời truyền nghề, quán bánh cuốn 53 tuổi được Michelin vinh danh

Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân (phố Hàng Gà, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 1 trong 3 cơ sở mới tại Hà Nội lọt vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon có giá cả phải chăng) do Michelin Guide bình chọn.

Quán bánh cuốn gia truyền Thanh Vân trên phố Hàng Gà, ảnh chụp ngày 5.6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Các chuyên gia của Michelin đánh giá, quán bánh cuốn ra đời vào năm 1973 này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại quán, mọi thứ đều được làm thủ công theo phương pháp truyền thống, bánh cuốn mỏng, mềm và ngon, nước chấm cân bằng giữa vị mặn, ngọt và chua; nhân bánh gồm thịt lợn, tôm và thịt gà, cùng nhiều loại tùy chọn. Ngoài ra, quán còn món bún thang, một món phở kiểu Hà Nội với nhiều loại topping, cũng rất đáng để thử.

4 đời làm bánh cuốn

Ít ai biết rằng, thương hiệu này đã được xây dựng hơn nửa thập kỷ, trải qua 4 thế hệ của gia đình bà Trần Thị Vân (69 tuổi).

Chia sẻ cảm xúc khi quán của mình lần đầu tiên được Michelin vinh danh, bà Vân cho biết, bà rất vui sướng và bất ngờ khi được các chuyên gia ẩm thực quốc tế lựa chọn vào danh sách quán ăn ngon có giá cả phải chăng. Chính vì vậy, trước khi tham dự lễ công bố vào tối 4.6 tại Tây Hồ, Hà Nội bà đã chuẩn bị rất kỹ càng để lên bục nhận giải.

Bà Trần Thị Vân, chủ quán bánh cuốn ẢNH: ĐÌNH HUY

"Những năm còn Q.Hoàn Kiếm cũ, tôi đã được mời đi họp và thực hiện các bài khảo sát về tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Vì vậy, khi về nhà, tôi luôn nỗ lực thực hiện và vượt qua các tiêu chuẩn đó. Tôi không nghĩ đó là các tiêu chuẩn của Michelin, khi các chuyên gia đến thẩm định tôi cũng không biết", bà Vân nói.

Theo bà Vân, Michelin không chỉ là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình bà suốt 53 năm qua để mang đến chất lượng tốt nhất cho thực khách.

Bà Vân cho biết đã học nghề bánh cuốn từ bà nội và mẹ. Năm 1973, sau khi mẹ qua đời, bà Vân mới 16 tuổi nhưng đã quyết định đứng lên mở quán. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nồi bánh bốc khói, bà đã trải qua những giai đoạn vất vả, từ những ngày tráng bánh bằng bếp than cho đến khi dùng gas rồi điện.

Hiện nay, bà Vân vẫn là người trực tiếp kiểm soát chất lượng từng mẻ bánh. Bà tiết lộ, nghề tráng bánh cuốn nhìn thì đơn giản nhưng để "đạt chuẩn" thì không dễ dàng.

Dù đã truyền nghề cho các con nhưng bà Vân vẫn thường xuyên ngồi tráng bánh cho khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại quán, có nhân viên được bà trực tiếp chỉ dạy từ năm 2013, nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt được khoảng 9 phần so với kỹ thuật của bà. "Khách hàng thường bảo, bánh của tôi tráng khác hơn, có lẽ vì tôi biết cách căn ke để bánh chín chuẩn nhất," bà Vân tâm sự.

Thời hoàng kim bán mỗi ngày 500 - 700 suất

Để có được lá bánh cuốn mỏng, dai và mịn màng, bà Vân cho rằng, phải cực kỳ khắt khe trong khâu chọn gạo. Bà thường dùng gạo Khang Dân hoặc gạo 203 - những loại gạo đặc thù giúp bánh dẻo ngon mà không bị dính. Gạo được ngâm vài tiếng rồi xay tươi tại chỗ bằng máy xay lắp đặt ngay tại quán để bột không bị chua và luôn mới.

Bên cạnh vỏ bánh, phần nhân cũng được chuẩn bị tỉ mỉ từ 5 giờ sáng với các nguyên liệu tươi ngon như thịt nạc vai, tôm tươi, gà, nấm hương và mộc nhĩ. Nước chấm của quán cũng rất đặc biệt, được pha chế từ nước mắm kết hợp với nước xương ninh kỹ và đường, tạo vị ngọt thanh tự nhiên.

Những suất bánh cuốn được thực khách yêu thích ẢNH: ĐÌNH HUY

Đặc biệt, để giữ đúng phong vị xưa, bà Vân vẫn phục vụ cà cuống ăn kèm. Đây là loài côn trùng sống ở ao hồ, đầm, ruộng.

Theo bà Vân, cà cuống trước đây rất nhiều nhưng hiện nay rất hiếm. Giá mỗi con để ăn kèm là 60.000 đồng. Mức giá này được đánh giá là cao bởi quán phải nhập từ Thái Lan.

Tuy nhiên, điều này cũng giúp quán bánh cuốn của gia đình bà Vân là điểm dừng chân của người dân và du khách khi đến Hà Nội. Nữ chủ quán thông tin, thời hoàng kim của quán là trước dịch Covid-19. Lúc đó, mỗi ngày quán của bà có thể đón tới 500 - 700 lượt khách.

Quán bánh cuốn thường xuyên có khách nước ngoài ẢNH: ĐÌNH HUY

Vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, khách đến đông “khủng khiếp” với khoảng 100 người lấp đầy không gian quán và hàng chục người đứng đợi bên ngoài, buộc gia đình phải vận hành tới 4 bếp tráng bánh và thuê thêm một mặt bằng rộng tới 150 m2 bên cạnh.

Người phụ nữ 69 tuổi tiết lộ thêm, một chi tiết thú vị tại quán là chiếc khay cuốn bánh. Bà rất trân trọng gọi đó là kỷ niệm lớn nhất vì nó đã gắn bó với bà suốt 48 năm, bằng đúng tuổi của con gái lớn của bà.

Dù niềm vui Michelin mang lại là rất lớn, bà Vân cũng không giấu được những trăn trở về tình hình kinh doanh hiện tại. Bà bộc bạch rằng kinh doanh khó khăn hơn nhiều so với trước dịch Covid-19, doanh thu có lúc sụt giảm đến một nửa.

Chị Vân Anh (khách du lịch quê Hà Tĩnh), cho biết, dù đã ăn bánh cuốn ở Hà Nội và nhiều nơi khác nhưng đây là lần đầu tiên ăn tại quán Thanh Vân. "Bánh cuốn ở đây ngon, mềm, mượt, nước chấm rất vừa miệng", Vân Anh cảm nhận ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, quán vẫn duy trì được sức hút lớn đối với khách quốc tế. Vào các buổi chiều, khách nước ngoài chiếm tới 70%.