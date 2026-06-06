4 đời truyền nghề, quán bánh cuốn 53 tuổi được Michelin vinh danh

Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân (phố Hàng Gà, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 1 trong 3 cơ sở mới tại Hà Nội lọt vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon có giá cả phải chăng) do Michelin Guide bình chọn.
Các chuyên gia của Michelin đánh giá, quán bánh cuốn ra đời vào năm 1973 này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tại quán, mọi thứ đều được làm thủ công theo phương pháp truyền thống, bánh cuốn mỏng, mềm và ngon, nước chấm cân bằng giữa vị mặn, ngọt và chua; nhân bánh gồm thịt lợn, tôm và thịt gà, cùng nhiều loại tùy chọn. Ngoài ra, quán còn món bún thang, một món phở kiểu Hà Nội với nhiều loại topping, cũng rất đáng để thử.
4 đời làm bánh cuốn
Ít ai biết rằng, thương hiệu này đã được xây dựng hơn nửa thập kỷ, trải qua 4 thế hệ của gia đình bà Trần Thị Vân (69 tuổi).
Chia sẻ cảm xúc khi quán của mình lần đầu tiên được Michelin vinh danh, bà Vân cho biết, bà rất vui sướng và bất ngờ khi được các chuyên gia ẩm thực quốc tế lựa chọn vào danh sách quán ăn ngon có giá cả phải chăng. Chính vì vậy, trước khi tham dự lễ công bố vào tối 4.6 tại Tây Hồ, Hà Nội bà đã chuẩn bị rất kỹ càng để lên bục nhận giải.
"Những năm còn Q.Hoàn Kiếm cũ, tôi đã được mời đi họp và thực hiện các bài khảo sát về tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Vì vậy, khi về nhà, tôi luôn nỗ lực thực hiện và vượt qua các tiêu chuẩn đó. Tôi không nghĩ đó là các tiêu chuẩn của Michelin, khi các chuyên gia đến thẩm định tôi cũng không biết", bà Vân nói.
Theo bà Vân, Michelin không chỉ là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình bà suốt 53 năm qua để mang đến chất lượng tốt nhất cho thực khách.
Bà Vân cho biết đã học nghề bánh cuốn từ bà nội và mẹ. Năm 1973, sau khi mẹ qua đời, bà Vân mới 16 tuổi nhưng đã quyết định đứng lên mở quán. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nồi bánh bốc khói, bà đã trải qua những giai đoạn vất vả, từ những ngày tráng bánh bằng bếp than cho đến khi dùng gas rồi điện.
Hiện nay, bà Vân vẫn là người trực tiếp kiểm soát chất lượng từng mẻ bánh. Bà tiết lộ, nghề tráng bánh cuốn nhìn thì đơn giản nhưng để "đạt chuẩn" thì không dễ dàng.
Tại quán, có nhân viên được bà trực tiếp chỉ dạy từ năm 2013, nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt được khoảng 9 phần so với kỹ thuật của bà. "Khách hàng thường bảo, bánh của tôi tráng khác hơn, có lẽ vì tôi biết cách căn ke để bánh chín chuẩn nhất," bà Vân tâm sự.
Thời hoàng kim bán mỗi ngày 500 - 700 suất
Những suất bánh cuốn được thực khách yêu thích
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo bà Vân, cà cuống trước đây rất nhiều nhưng hiện nay rất hiếm. Giá mỗi con để ăn kèm là 60.000 đồng. Mức giá này được đánh giá là cao bởi quán phải nhập từ Thái Lan.
Tuy nhiên, điều này cũng giúp quán bánh cuốn của gia đình bà Vân là điểm dừng chân của người dân và du khách khi đến Hà Nội. Nữ chủ quán thông tin, thời hoàng kim của quán là trước dịch Covid-19. Lúc đó, mỗi ngày quán của bà có thể đón tới 500 - 700 lượt khách.
Người phụ nữ 69 tuổi tiết lộ thêm, một chi tiết thú vị tại quán là chiếc khay cuốn bánh. Bà rất trân trọng gọi đó là kỷ niệm lớn nhất vì nó đã gắn bó với bà suốt 48 năm, bằng đúng tuổi của con gái lớn của bà.
Bình luận (0)