Quán phở lần đầu được Michelin vinh danh nhưng chủ quán không đến vì nghĩ 'lừa đảo'

Tấm vé mời của Michelin bị "ngó lơ" vì quán nghĩ là lừa đảo

Trưa 5.6, gần 1 ngày sau khi Michelin công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, chị Hà Thị Thêm, đại diện quán phở Hà (chuyên phở gà tại phố Hàng Hòm, P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) giật mình khi quán xuất hiện phóng viên báo chí.

Chị Hà Thị Thêm, đại diện quán phở ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau khi nhận được thông tin quán phở của mình lọt vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon có giá cả phải chăng), chị Thêm tỏ ra tiếc nuối vì tình huống "dở khóc, dở cười" khiến chị bỏ quên tấm vé mời dự lễ công bố của Michelin diễn ra tại Hà Nội vào tối 4.6.

* LTS: Đầu tháng 6.2026, sau lễ công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, lần đầu tiên tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt sao Michelin chạm mốc hai chữ số (11 nhà hàng) cũng như gần 200 hàng quán được vinh danh, đánh dấu sự nâng hạng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Con số ấn tượng này càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm nay kỷ niệm 100 năm kể từ khi Michelin Guide trao sao lần đầu tiên vào năm 1926. Nói về ẩm thực Việt, ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, chia sẻ rằng: "Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng. Đó là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình, đóng rễ từ nguyên liệu bản địa, nuôi dưỡng bởi ký ức quê nhà và thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Đó cũng chính là điều Michelin Guide luôn muốn tôn vinh". Nhân sự kiện này, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài Ẩm thực Việt tỏa sáng cùng Michelin, khai thác câu chuyện về các hàng quán vừa được Michelin Guide vinh danh cũng như những hàng quán nhiều năm liền được "gọi tên" để thấy được sức hút của ẩm thực Việt và niềm tự hào dân tộc ở những quán ăn mà Michelin muốn tôn vinh.

Trong câu chuyện với Thanh Niên, chị Thêm cho biết, ngày 15.5, chị nhận được thư mời dự lễ công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide. Sau đó, đại diện Michelin cũng đã liên hệ với chị qua số điện thoại và Zalo để xác nhận xem quán phở Hà có đại diện đến dự hay không. Tất cả phải được xác nhận trước ngày 24.5.

Tuy nhiên, do hàng ngày quán phải tiếp nhận quá nhiều cuộc gọi lừa đảo, từ mời chào quảng cáo đến những đơn đặt hàng "ảo" lên tới hàng trăm bát phở rồi biến mất nên chị thêm nghĩ là lừa đảo rồi bỏ quên thư mời vào một góc trong cửa hàng.

Thư mời của Michelin bị ngó lơ ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi cứ tưởng là lừa đảo nên không để ý lắm. Thậm chí, khi Michelin gửi mail mời nhưng tôi vẫn chưa tin là sự thật", chị Thêm bày tỏ sự tiếc nuối.

Đứng cạnh chị Thêm, bà Bùi Thu Hà (58 tuổi, chủ quán phở Hà) cũng cùng chung cảm xúc tiếc nuối vì không đến dự buổi lễ quan trọng. Dù vậy, bà Hà cho biết bản thân cũng rất vui khi những nỗ lực xây dựng quán phở nhiều năm nay đã được đền đáp.

Từ gánh phở trên vỉa hè

Vị chủ quán chia sẻ, bà bắt đầu bán phở từ năm 2008. Ban đầu, chỉ là một gánh hàng nhỏ chuyên bán phở gà trên vỉa hè phố Hàng Hòm từ 18 - 23 giờ đêm. Đến năm 2019, khi quy định về vỉa hè thắt chặt, bà Hà mới thuê một cửa hàng khoảng 40 m2 trên phố Hàng Hòm để chuyển vào trong nhà.

Bà Bùi Thu Hà, chủ quán phở ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo bà Hà, sau 18 năm nỗ lực cùng với sự ủng hộ của khách hàng, giờ đây, quán phở của bà đã sở hữu không gian hai tầng có điều hòa, với sức chứa lên tới 120 khách cùng lúc, hiện nay quán phục vụ xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm.

Bà Hà tiết lộ, trước khi mở quán, bà chưa hề làm công việc gì liên quan đến hàng ăn và cũng không mặn mà với nghề này. Thế nhưng được sự động viên của người thân cùng sự tập trung, tâm huyết trong từng công đoạn, bà đã yêu thích nghề phở và dồn hết tâm huyết của mình vào đó.

Những ngày đầu mới mở quán, chính những vị khách là tiểu thương, hàng xóm trên phố cổ đã trở thành những "người thầy" góp ý sau khi họ thưởng thức phở. Để rồi, qua mỗi ngày qua đi, bà Hà rút kinh nghiệm và bổ sung theo những gợi ý đó. Chính sự cầu thị, biết đúc kết đã giúp bà tạo nên hương vị đặc trưng riêng biệt, chỉ vài năm sau mở cửa, phở Hà trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người.

Nguyên liệu chất lượng và sự thoải mái khi đón khách chính là châm ngôn bán hàng của quán ẢNH: ĐÌNH HUY

"Thời điểm đông khách nhất là những năm đầu mở quán, tôi bán khoảng 5 tiếng là hết hơn 20 con gà", bà Hà nói.

Bà Hà khẳng định, điều làm nên sự khác biệt giữa quán phở gà của bà so với các quán phở gà khác chính là kinh nghiệm đúc kết qua những góp ý của thực khách, sự tỉ mỉ, chỉn chu trong chọn nguyên liệu và châm ngôn bán hàng "ngon lành sạch sẽ và phục vụ chu đáo". 18 năm qua, bà Hà luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi khách hàng, dù họ ăn ít hay ăn nhiều.

Về nguyên liệu, nữ chủ quán cho hay, gà được lựa chọn phải là loại gà lai chọi tại Phú Thọ hoặc Sơn Tây (Hà Nội), nặng từ 4 kg trở lên để đảm bảo độ chắc, ngọt và lớp da vàng óng. Còn nước dùng được ninh xương lợn từ 8 - 10 tiếng để lấy độ ngọt sâu, sau đó mới cho xương gà vào ninh thêm 4 - 5 tiếng để lấy hương thơm đặc trưng mà không làm nước bị nồng. Đặc biệt, quán không sử dụng hóa chất hay viên tạo ngọt, chỉ dùng gừng và hành nướng để dậy mùi thơm đặc trưng của phở gà Hà Nội.

Sau khi dùng xong món phở trộn, chị Madeline Bryan và anh Peter Bryan (du khách Mỹ) dành lời khen phở ăn vừa miệng, giá cả phải chăng. Đây là lần đầu tiên họ thưởng thức phở tại Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau nhiều năm trung thành với món phở nước với giá khoảng 50 - 60.000 đồng/bát, giờ đây, thực đơn của quán đã phong phú hơn với phở trộn, bún, miến và xôi gà. Trong đó, món phở trộn và xôi gà là những món "bán chạy" nhất.

Bà Hà tiết lộ thêm, trong những năm qua, có rất nhiều người đến mua công thức làm phở gà nhưng bà không bán. Dù vậy, bà cho hay vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí là dạy nghề cho những ai thực sự muốn theo đuổi nghề phở.