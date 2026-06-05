Quán bánh canh cua duy nhất ở TP.HCM được Michelin vinh danh: Hóa ra là quán quen!

Sức hút nào ở quán bánh canh cua Bà Ba (TP.HCM) đã khiến quán ăn bình dân này trở thành quán bánh canh cua duy nhất ở Việt Nam được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand?

Bánh canh cua Bà Ba là quán bánh canh cua duy nhất ở Việt Nam được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand ẢNH: B.C

* LTS: Đầu tháng 6.2026, sau lễ công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, lần đầu tiên tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt sao Michelin chạm mốc hai chữ số (11 nhà hàng) cũng như gần 200 hàng quán được vinh danh, đánh dấu sự nâng hạng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Con số ấn tượng này càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm nay kỷ niệm 100 năm kể từ khi Michelin Guide trao sao lần đầu tiên vào năm 1926. Nói về ẩm thực Việt, ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide, chia sẻ rằng: "Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng. Đó là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình, đóng rễ từ nguyên liệu bản địa, nuôi dưỡng bởi ký ức quê nhà và thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Đó cũng chính là điều Michelin Guide luôn muốn tôn vinh". Nhân sự kiện này, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài "Ẩm thực Việt tỏa sáng cùng Michelin", khai thác câu chuyện về các hàng quán vừa được Michelin Guide vinh danh cũng như những hàng quán nhiều năm liền được "gọi tên" để thấy được sức hút của ẩm thực Việt và niềm tự hào dân tộc ở những quán ăn mà Michelin muốn tôn vinh.

Michelin Guide nói gì về quán bánh canh cua Bà Ba?

"Nằm khuất trong một con hẻm ở TP.HCM, quán ăn nhỏ nhắn này với chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời là một địa điểm được người dân địa phương yêu thích. Thực đơn tập trung vào một món duy nhất là bánh canh cua, với nước xốt màu cam tươi tắn, được phục vụ trong chén nhỏ cho một người hoặc nồi đất cho nhiều người cùng ăn", Michelin Guide giới thiệu về quán bánh canh này.

Các thẩm định viên cũng cho biết món ăn có nước chấm là muối ớt xanh chua cay ăn kèm, nước lèo sánh mịn được chan đầy chả cá, thịt càng cua và trứng thái sợi. Phần bánh quẩy và chân giò heo mềm tan trong miệng càng làm tăng thêm hương vị.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đỗ Thanh Long (38 tuổi) chủ quán bánh canh cua Bà Ba cho biết bay từ TP.HCM ra Hà Nội để lên sân khấu vinh danh của Michelin là niềm tự hào, niềm vui lớn của anh và gia đình.

Món bánh canh cua của quán anh Long được các thẩm định viên của Michelin đánh giá cao ẢNH: MICHELIN GUIDE

[CLIP]: Chủ quán bánh canh cua Bà Ba xúc động khi được Michelin vinh danh

"Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, quán ăn gia đình bình dân của mình lại nhận được sự công nhận này. Đó là lý do khi nhận được thư của Michelin, tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Cho tới khi bánh canh cua Bà Ba được xướng tên và tôi lên sân khấu, cảm xúc của tôi đã vỡ òa, cố gắng kiềm nén sự xúc động", anh Long bày tỏ.

Bên cạnh đó, anh Long cũng nghẹn ngào, niềm vui được nhân lên nhiều lần khi nhận được lời chúc mừng từ người thân, những đồng nghiệp cũ, bạn bè và cả thực khách quen theo dõi hành trình của quán ăn có thâm niên gần 7 năm nay.

Anh Long không biết các thẩm định viên của Michelin đến quán thưởng thức vào thời điểm nào và điều gì đã khiến quán ăn nhỏ của mình "lọt vào mắt xanh" của họ. Tuy nhiên, theo anh, quán ăn của mình nổi bật với phong cách bình dân, giá cả phải chăng, chất lượng được đảm bảo.

Quán ăn được thực khách trong và ngoài nước ủng hộ ẢNH: B.C

Bên cạnh đó, từ sau tết năm nay, quán cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Úc… cùng với những khách quen là người Việt Nam. Anh cho biết tỷ lệ khách nước ngoài ở quán thời điểm hiện tại chiếm khoảng 30%.

Nấu ăn trong niềm tự hào

Suốt nhiều năm nay, quán bánh canh của anh Long nổi tiếng với thực khách ở TP.HCM với món bánh canh nồi độc lạ. Quán bán giá 55.000 đồng/tô bánh canh và 120.000 đồng/nồi bánh.

Anh chủ kể thêm quán ăn của gia đình có thâm niên hơn 15 năm, từ thời mẹ anh. 7 năm trước, anh Long bỏ công việc dược sĩ ở một công ty nước ngoài đã gắn bó hơn 10 năm để kế thừa quán.

Sở dĩ quán có tên là Bà Ba vì được đặt theo tên người bà mà anh kính trọng, là người truyền cảm hứng cho anh gắn bó với công việc này. Công thức của món bánh canh ở quán anh cũng được mẹ, được bà truyền lại.

Quán có tên là Bà Ba vì được đặt theo tên người bà mà anh kính trọng ẢNH: NVCC

Anh Long tự hào khi được kế thừa công thức nấu bánh canh của mẹ, của bà, giới thiệu món ăn dân gian mang đậm nét truyền thống và tinh hoa ẩm thực Việt Nam tới với bạn bè quốc tế ẢNH: B.C

Quán ăn do anh Long và các thành viên trong gia đình cùng nhau duy trì. Anh chủ cho biết bản thân nấu ăn trong sự hãnh diện và biết ơn về công thức nấu ăn của gia đình, trong niềm tự hào về món ăn dân gian mang đậm nét truyền thống và tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt được yêu thích tại khu vực miền Nam, nhất là miền Tây quê anh.

"Dù được Michelin vinh danh, tôi vẫn sẽ giữ mức giá bánh canh bình dân như xưa nay. Tôi cũng không có ý định sẽ mở thêm chi nhánh hay nhượng quyền, vì nếu làm điều đó sẽ mất đi hương vị gia đình trong món ăn, mất đi linh hồn của bánh canh cua Bà Ba”, anh chủ chia sẻ thêm.

Lan tỏa những điều tử tế

Quán bánh canh cua Bà Ba không chỉ nổi tiếng với món bánh canh nồi độc lạ, mà nhiều năm qua còn gây sốt mạng xã hội với tấm lòng thơm thảo, sự hào sảng của anh chủ.

Tháng 4.2024, quán ăn của anh Long mời nước shipper miễn phí, nổi tiếng với dòng thông báo được dán phía trước: "Anh tài xế ơi! Lấy chai nước uống cho đỡ mệt rồi đi mần tiếp nhé! Bà Ba mời các anh".

Thời điểm đó, chia sẻ với phóng viên, anh Long bày tỏ vì thương các shipper đến quán nhận hàng những ngày TP.HCM nắng nóng gay gắt nên anh quyết định mời nước họ. Tờ thông báo với những dòng chữ dễ thương, chân thành do chính tay anh Long viết bất ngờ được lan tỏa trên khắp các trang mạng xã hội, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh chủ.

Quán bánh canh bình dân của anh Long được nhiều người yêu quý không chỉ vì hương vị món ăn mà còn ở sự hào sảng, dễ thương của anh chủ ẢNH: SẦM ÁNH

Sau đó không lâu, khi TP.HCM bước vào mùa mưa, quán ăn tiếp tục nhận về "mưa tim" khi tặng áo mưa miễn phí cho mọi người. Dòng thông báo dễ thương: "Sài Gòn đang vào mùa mưa, bà Ba có chuẩn bị ít áo mưa. Quý bà con cần thì lấy mặc nghen. Bà Ba mến tặng" lại gây sốt mạng.

Anh Long không ngần ngại trích một phần lợi nhuận từ tiệm bánh canh của mình để mang đến những chiếc áo mưa cho bà con cần khi đi đường. Theo anh chủ, việc giúp đỡ những người khó khăn, phải mưu sinh cực nhọc giữa trời mưa đã cho anh vô vàn niềm vui và nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Chủ quán thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như cách để trả ơn cuộc đời. Năm 2025, anh được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán biểu dương gương người tốt việc tốt ẢNH: NVCC

Trước đó, anh Long cũng làm nhiều công tác thiện nguyện ở TP.HCM và các tỉnh, thành như một cách để anh trả ơn thành phố, trả ơn cuộc đời đã cho mình cuộc sống như hôm nay… Năm 2025, anh được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán biểu dương gương người tốt việc tốt.