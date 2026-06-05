Lần đầu tiên tại Việt Nam: Có tới 11 nhà hàng đạt sao Michelin

Michelin vừa chính thức công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Lần đầu tiên, Việt Nam có tới 11 nhà hàng đạt sao Michelin ẢNH: MICHELIN GUIDE

Bước sang năm thứ 4 tại Việt Nam, danh sách tuyển chọn 2026 giới thiệu 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin (trong đó có 2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (có 11 cơ sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục vụ (có 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng sao xanh Michelin (bao gồm 1 nhà hàng mới).

Trong số các cơ sở mới được bổ sung vào danh sách Michelin Guide, có 7 cơ sở đến từ Hà Nội gồm 1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 3 hàng quán được vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand, 3 Michelin Selected; 11 cơ sở đến từ TP.HCM gồm 1 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 5 Bib Gourmand, 5 Michelin Selected; 4 hàng quán đến từ Đà Nẵng gồm 3 Bib Gourmand và 1 Michelin Selected.

Ngoài ra, một nhà hàng đến từ TP.HCM cũng lần đầu gia nhập cộng đồng sao xanh Michelin nhờ cam kết mạnh mẽ với mô hình không rác thải và ẩm thực thuần thực vật.

Đáng chú ý nhất, lần đầu tiên trong 4 năm Michelin Guide công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt sao Michelin chạm đến 2 chữ số, tín hiệu cho thấy ẩm thực Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với chuẩn mực đặt ra ngày càng cao. Đằng sau cột mốc này là một thế hệ tài năng ẩm thực ấp ủ bản sắc và tham vọng ngày càng rõ nét.

Những nhà hàng Việt Nam nào đạt 1 sao Michelin?

2 cái tên đạt 1 sao Michelin mới sẽ hứa hẹn mang đến những lăng kính mới, tạo nên chiều sâu khác biệt cho phân khúc ẩm thực cao cấp chuẩn sao tại Việt Nam. Đó là Nhà hàng ONVIT (Hà Nội) và nhà hàng Upstairs ở TP.HCM.

ONVIT là nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam đạt 1 sao Michelin, nổi bật với thực đơn tasting được Chef Joon Hyuk Chi kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam cao cấp.

Trong khi đó, nhà hàng Upstairs là không gian chỉ với 4 bàn nằm phía trên một wine bar, được Chef Hiệp Trương lựa chọn để giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại được xây dựng trên cảm hứng từ ẩm thực miền Trung.

2 nhà hàng mới này sẽ gia nhập danh sách đạt 1 sao Michelin cùng với những cái tên đã được vinh danh trước đó, bao gồm: Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Triều, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (TP.HCM); và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

Nhiều hàng quán mới được gọi tên ở các hạng mục vinh danh của Michelin ẢNH: BÁNH CANH CUA BÀ BA

Năm nay, nhà hàng Tales by Chapter ở TP.HCM là thành viên mới nhất gia nhập cộng đồng sao xanh Michelin nhờ áp dụng nghiêm túc mô hình không rác thải và phục vụ thực đơn thuần thực vật theo mùa. Nguồn nguyên liệu của nhà hàng được thu hoạch từ trang trại sinh thái đối tác tại Đà Lạt và vườn cây trên sân thượng của quán.

Đội ngũ làm bếp đã tận dụng các phần nguyên liệu cắt tỉa dư thừa để lên men sáng tạo thành nước cốt nấm (garum) và men koji ngô, đồng thời ủ các chất thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Thực khách cũng được mời gọi bước vào hệ sinh thái khép kín này thông qua các mô hình tương tác trực quan và trò chơi ghép hạt giống, khiến mối liên kết giữa việc thưởng thức ẩm thực và bảo vệ môi trường trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Danh sách đạt giải Bib Gourmand năm 2026 tăng lên 72 địa điểm, với 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh như quán bánh cuốn gia truyền Thanh Vân Phố Hàng Gà, nhà hàng Mammom, phở Hà Hàng Hòm (Hà Nội); bánh canh cua Bà Ba, bánh cuốn Tây Hồ 127, bún riêu Yến, nhà hàng Chị Mơ, nhà hàng La Lola (TP.HCM); quán Bà Vui, quán Bánh Bèo - Bánh Đập, quán bún bò Huế Lê Gia Khang Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Các thẩm định viên của Michelin Guide còn gợi ý thêm những cơ sở ăn uống với món ăn có chất lượng xuất sắc đã thành công chinh phục họ. Danh sách năm nay vinh danh 110 cơ sở ăn uống (với 9 địa điểm mới) gồm MÀU – Gastro Wine Bar, phở gà Huyền Hương, nhà hàng ZAO (Hà Nội); nhà hàng Apero, nhà hàng Nôm, quán ăn Ngự Bình, nhà hàng Tales by Chapter, nhà hàng Sono (TP.HCM); quán ăn Dì Hoa (Đà Nẵng).