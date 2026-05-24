Thời sự Dân sinh

Chấm 'sao Michelin' cho hạt điều Đồng Nai 'ngon nhất thế giới'?

Hoàng Giáp
24/05/2026 05:00 GMT+7

PGS-TS Nhữ Trọng Bách cho rằng phải làm sao hướng tới việc được chấm 'sao Michelin' cho chỉ dẫn hạt điều Đồng Nai, để tạo điểm nhấn trong chuỗi bản đồ du lịch của thế giới.

Ngày 23.5, nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội quả điều vàng thành phố Đồng Nai, hội thảo khoa học "Xây dựng, phát triển bền vững ngành hàng điều tại thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030" đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến điều trên địa bàn thành phố.

Theo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas), năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều của toàn ngành đạt trên 5,4 tỉ USD, xuất khẩu đến hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm trên 80% thị phần nhân điều xuất khẩu toàn cầu.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai (giữa) chủ trì tọa đàm tại hội thảo

Đồng Nai hiện là vùng nguyên liệu trọng điểm với diện tích hiện có trên 176.000 ha, sản lượng hằng năm khoảng 300.000 tấn điều thô với chất lượng được đánh giá "ngon nhất thế giới".

"Từ nay đến năm 2030, ngành điều Đồng Nai cần chuyển mạnh từ mô hình trung tâm chế biến điều nhân sang trung tâm công nghiệp điều công nghệ cao, xanh, sâu, hiện đại và có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu", Vinacas kiến nghị.

Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội điều thành phố Đồng Nai cho biết, các thị trường nhập khẩu lớn hiện nay ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, yêu cầu doanh nghiệp ngành điều phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Việt Nam đã xuất khẩu nhân điều đến hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ

Cần thay đổi, trẻ hóa vườn điều ghép giống mới có năng suất cao

Từ góc độ người nông dân, ông Nguyễn Sỹ Sóng (nông dân xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng điều với năng suất 3,5 - 4 tấn/ha (cao gấp 3 lần năng suất bình quân hiện nay - PV), cho rằng cần phải thay đổi, trẻ hóa vườn điều ghép giống mới có năng suất cao, chịu hạn tốt và kháng sâu bệnh là giải pháp then chốt để nâng cao kinh tế cho bà con.

"Phải có đơn vị, doanh nghiệp là đầu mối chuyên cung cấp giống cây trồng đảm bảo uy tín, chất lượng để bà con nông dân yên tâm thực hiện chuyển đổi giống mới", ông Sóng đề xuất.

Ông Nguyễn Sỹ Sóng cho rằng trẻ hóa vườn điều ghép là giải pháp then chốt để nâng cao kinh tế cho bà con nông dân

Trong khi đó, PGS-TS Nhữ Trọng Bách, Phó giám đốc Học viện chính sách và phát triển (Bộ Tài chính) đề xuất ngành điều Đồng Nai cần thực hiện các chiến lược trọng tâm gồm: Xây dựng chỉ dẫn địa lý điện tử gắn với doanh nghiệp, nông dân; thay đổi tư duy xúc tiến thương mại, trong đó lãnh đạo chính quyền cần trực tiếp vào cuộc cùng người dân, các KOLs (những người có tầm ảnh hưởng - PV) quảng bá nông sản; đề xuất trích tỷ lệ ngân sách phù hợp tái đầu tư toàn diện cho giống, khuyến nông; xây dựng "không gian văn hóa điều"; kết nối thông tin sản phẩm đến khách hàng, trường đại học, doanh nghiệp lữ hành, du lịch; làm sao để nhận được chấm "sao Michelin" (chứng nhận danh giá nhất trong thế giới ẩm thực toàn cầu - PV) cho hạt điều Đồng Nai.

PGS-TS Nhữ Trọng Bách cho rằng Đồng Nai cần xây dựng "không gian văn hóa điều"

"Đồng Nai chỉ cần một, hai chấm về chỉ dẫn địa lý cho hạt điều này của Michelin thì sẽ tạo điểm nhấn chấm sao trong chuỗi bản đồ du lịch thế giới", PGS-TS Nhữ Trọng Bách nhận định.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, thành phố đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường xuất khẩu, gắn kết ngành điều với hoạt động du lịch và văn hóa địa phương cũng như xây dựng và quảng bá thương hiệu "Điều Đồng Nai".

Đồng Nai: Nơi có hạt điều 'ngon nhất thế giới'

Thành phố Đồng Nai (bao gồm tỉnh Bình Phước cũ sau sáp nhập) được ví như 'thủ phủ điều' của cả nước. Đây không chỉ là trung tâm sản xuất lớn mà còn là nơi cho ra những hạt điều 'ngon nhất thế giới'.

