4 dự án của SonKim Land đủ điều kiện bán nhà ở cho người nước ngoài

Cụ thể, theo Công văn số 36357 của Sở Xây dựng, các dự án SonKim Land phát triển thuộc danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

SonKim Land đã hoàn tất các thủ tục hành chính đối với toàn bộ các dự án được nêu tên trong danh mục, bao gồm The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền, The 9 Stellars (Alta Height và Alpha Residence).

Theo lãnh đạo SonKim Land, tới thời điểm hiện tại, việc hoàn tất các nghĩa vụ báo cáo cung cấp thông tin hành chính đến các cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở ẢNH: ĐÌNH SƠN

SonKim Land khẳng định luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và đối tác trong quá trình triển khai các dự án.

Ngoài 4 dự án trên, 19 dự án của các doanh nghiệp khác mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở như khu căn hộ Phúc Lộc Khang, khu nhà ở xã Phước Kiển (tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), khu nhà ở Khởi Thành, khu phức hợp căn hộ Hoàng Kim Thế Gia, khu nhà ở Vạn Phúc...