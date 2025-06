4 dưỡng chất có tác dụng chống ung thư trong đậu nành

Điều này khiến đậu nành trở thành món rất phù hợp cho chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt với những người muốn phòng ngừa hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đậu nành chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa ung thư ẢNH: AI

Những dưỡng chất trong đậu nành có thể giúp ngăn ngừa ung thư gồm:

Isoflavone

Isoflavone là nhóm hợp chất thực vật thuộc nhóm phytoestrogen, có cấu trúc tương tự hoóc môn estrogen trong cơ thể người. Trong đậu nành, các isoflavones phổ biến nhất là genistein, daidzein và glycitein.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san chuyên san Journal of Nutrition cho thấy isoflavone có khả năng chống ô xy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư.

Ngoài ra, isoflavone còn có thể điều chỉnh hoạt động của estrogen trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ phát triển các loại ung thư nhạy cảm với hoóc môn như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Genistein, một loại isoflavone, còn được chứng minh có tác dụng ức chế quá trình tạo mạch máu nuôi tế bào ung thư và làm chậm sự tăng trưởng của khối u.

Saponin

Saponin là các hợp chất có đặc tính tạo bọt có trong nhiều loại thực vật, bao gồm cả đậu nành. Theo một bài viết trên chuyên san Nutrition and Cancer, chất saponin có khả năng kích thích hệ miễn dịch và gây độc cho tế bào ung thư, đồng thời làm giảm khả năng di căn của chúng.

Nghiên cứu cũng cho thấy saponin có thể làm thay đổi màng tế bào ung thư, gây rối loạn chức năng và thúc đẩy quá trình chết tự nhiên, nhờ đó ngăn ngừa sự phát triển của khối u.

A xít phytic

A xít phytic là một loại a xít tự nhiên có trong đậu nành và nhiều loại ngũ cốc, hạt khác. Dù làm giảm khả năng hấp thu một số khoáng chất nhưng a xít phytic cũng được xem là hợp chất có tính chống ung thư nhờ khả năng chống ô xy hóa.

Một nghiên cứu trên chuyên san Cancer Letters cho thấy a xít phytic có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư đại trực tràng và ung thư gan bằng cách làm giảm sự phân chia tế bào và kích hoạt quá trình chết tự nhiên. Ngoài ra, a xít phytic còn hỗ trợ loại bỏ các kim loại nặng và độc tố trong cơ thể, góp phần giảm tổn thương ADN và ngăn ngừa ung thư.

Chất ức chế protease

Chất ức chế protease là nhóm các hợp chất trong đậu nành có khả năng ức chế hoạt động của protease, loại enzym tham gia vào quá trình phân giải protein. Các chuyên gia cho biết chất ức chế protease làm chậm, ngăn chặn sự phát triển và xâm lấn của tế bào ung thư bằng cách cản trở hoạt động của một số enzyme. Các enzyme này có tác dụng giúp tế bào ung thư di chuyển và phá hủy mô xung quanh, theo Medical News Today.