4 hoạt chất cứu tinh ngăn ngừa làn da chảy xệ ở phụ nữ tuổi 30+

Vậy hãy bổ sung ngay 4 hoạt chất dưới đây vào liệu trình skincare của bạn để luôn có làn da tươi sáng, khỏe đẹp rạng ngời.

Vitamin C - Thành phần làm sáng da và chống ô xy hóa

Vitamin C vẫn là hoạt chất nằm trong top những thành phần nổi bật chống lão hóa hàng đầu hiện nay. Một chất thiết yếu cho sức khỏe và sự tươi trẻ của làn da với 2 công dụng chính là chống lão hóa, làm sáng da.

Đặc tính chính của vitamin C là khả năng chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi trẻ dài lâu. Theo đó, ngăn ngừa được tình trạng da lão hóa sớm và chảy xệ sau độ tuổi 30+. Bên cạnh đó, vitamin C cũng là thành phần thiết yếu - đồng yếu tố cho 2 enzyme tham gia tổng hợp collagen tự nhiên trong da gồm prolyl hydroxylase và lysyl hydroxylase. Vậy nên, nếu bạn muốn sở hữu làn da sáng mịn đều màu và tươi trẻ nhất định phải chăm chỉ sử dụng sản phẩm skincare chứa hoạt chất vitamin C.

Retinol - Thành phần chống lão hóa

Retinol là dẫn xuất của vitamin A thuộc nhóm Retinoids chính là thành phần vàng trong việc chống lão hóa và trẻ hóa làn da. Retinol thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ dày cho lớp biểu bì làm giảm nếp nhăn, rãnh nhăn và vết chân chim. Hoạt chất này còn thúc đẩy quá trình sừng hóa tế bào da hỗ trợ điều trị và làm giảm mụn trứng cá cho lỗ chân lông sạch mịn. Cũng cải thiện đốm nâu cho làn da luôn tươi sáng đều màu.

So với các dẫn xuất cùng nhóm Retinoids, Retinol có khả năng chống lão hóa và tái tạo da vượt trội mà tỷ lệ kích ứng da thấp hơn so với Tretinoin. Retinol cũng được phép sử dụng mà không cần bác sĩ kê đơn.

Hyaluronic Acid (HA) - Thành phần dưỡng ẩm da

Độ ẩm là yếu tố quyết định đến sức khỏe của làn da. Một làn da đủ độ ẩm sẽ đạt được sự cân bằng về lượng dầu - nước và sự căng mướt, lỗ chân lông se khít. Và khi sự mất cân bằng diễn ra sẽ có thể gặp phải một số vấn đề như da mất nước, da thiếu độ ẩm.

Hoạt chất Hyaluronic Acid (HA) chính là thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu và được ví như "thỏi nam châm hút nước" với khả năng giữ nước gấp 500 đến 1.000 lần trọng lượng của nó. Và HA tồn tại sẵn có bên trong cơ thể con người với vai trò lấp đầy những khoảng trống giữa tế bào và là một loại chất đệm êm ái làm trơn mượt xương khớp, dưỡng ẩm cho da, tóc, lấp đầy hốc mắt... HA cũng đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng nuôi lớp màng collagen, tăng độ đàn hồi và lấp đầy nếp nhăn cho làn da luôn tươi trẻ, căng mịn.

Nhưng hàm lượng HA trong da cũng sẽ giảm dần đi và sau tuổi 30 cơ thể chỉ có thể tự sản xuất được 1/2 lượng HA cần thiết. Theo đó, các dấu hiệu lão hóa da lần lượt xuất hiện như da thiếu hụt độ ẩm, khô căng, hình thành nếp nhăn... Bên cạnh đó, tác động của môi trường bên ngoài là nguyên nhân làn da mất đi độ ẩm và dần lão hóa. Việc bổ sung Hyaluronic Acid cho làn da là điều vô cùng cần thiết, nhất là sau tuổi 30.

Proteoglycans - Thành phần đa nhiệm

Một hoạt chất cũng không thể không nhắc đến là Proteoglycans - một thành phần chống lão hóa đa nhiệm. Proteoglycans chính là đại phân tử tự nhiên tồn tại trong chính cơ thể con người. Khả năng của Proteoglycans là phục hồi tế bào biểu bì và thức đẩy sự đổi chất của mô liên kết, phục hồi chức năng da…

Proteoglycans có thể hấp thụ lượng nước gấp 1.000 lần thể tích của chúng, giữ lại các phân tử nước để bắt đầu quá trình trao đổi chất qua màng tế bào. Nó sẽ cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho làn da luôn căng mịn và mọng nước. Proteoglycans cũng hỗ trợ phục hồi cấu trúc và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi trẻ dài lâu.

