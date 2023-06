4 huấn luyện viên 'Rap Việt' bước vào cuộc chiến cân não

Sau tập 3 Rap Việt mùa 3, đã có 3 team thiết lập được nửa đội hình, trong đó đội huấn luyện viên (HLV) B Ray có 4 thành viên: 24k.Right, Yuno BigBoi, DT Tập Rap, CAPTAIN. Việc kết nạp thêm HURRYKNG và OgeNus cũng giúp HLV BigDaddy nâng đội hình của mình lên 4 thành viên: Pháp Kiều, "nón vàng" gung0cay, HURRYKNG và OgeNus. HLV Andree Right Hand có: STRANGE H, Richie D. ICY, Rhyder và dubbie. Tuy hơi chậm nhịp hơn nhưng Thái VG sở hữu những chiến binh mạnh: Mikelodic - từng gây bão ở tập 3 với khả năng thả melody siêu đỉnh cùng Voltak và CADMIUM.

Liu Grace V.C

Đoạn teaser "nhá hàng" tập 4 vừa đăng tải cho thấy sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc của giới rap. Trong đó phải kể đến nữ chiến binh Liu Grace, được biết đến với bản hit Anh chưa biết em từng làm mưa làm gió TikTok. Với phần vocal ấn tượng và hiếm có trong Việt rap, flow cũng là một trong những điểm mạnh mà Liu Grace thường xuyên khai thác trong những bài rap của mình, liệu Liu Grace có tạo được một cuộc địa chấn tại tập 4?

Long Nón Lá V.C

Sự xuất hiện của Tez và Long Nón Lá cũng khiến fan phấn khích. Là gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi Rap Việt, ở mùa 1, Tez gây ấn tượng với khả năng bắn fast flow; với lần quay trở lại này, Tez chia sẻ mục tiêu là được cháy hết mình trên sân khấu và mong muốn mang lại những phần trình diễn nhiệt huyết, máu lửa nhất đến với khán giả. Trong khi đó, Long Nón Lá là nam ca sĩ trẻ, được biết đến khi tham gia chương trình Thách thức danh hài và được Trấn Thành, Trường Giang khen ngợi phong cách âm nhạc đặc biệt, chất giọng độc lạ.

Tez V.C

Cũng trong teaser tập 4, có thể thấy cuộc đại chiến giành thí sinh diễn ra giữa các HLV. Khi thí sinh nhận về hơn 2 chọn, quyền quyết định thí sinh về đội ai sẽ thuộc về giám khảo. Với những gì được hé lộ, có thể thấy thí sinh này đem về cho mình 4 chọn từ 4 HLV và đây cũng là thí sinh khiến HLV Thái VG khát khao sở hữu đến mức khi nhìn thấy 3 giám khảo không ai đứng về phía mình, nam rapper đã không khỏi sốt ruột thốt: "If I have to, I sẽ dụt cái nón" (Nếu buộc tôi phải làm, tôi sẽ quăng cái nón vàng này) nhằm chiêu mộ thí sinh yêu thích về đội.

HLV Thái VG V.C

Tập 4 Rap Việt mùa 3 sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 17.6 đồng thời kênh truyền hình HTV2, Vie GIẢITRÍ, siêu ứng dụng VieON và YouTube Vie Channel.