4 lò đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam đều vào bán kết VCK Giải U.21

Hình ảnh "Chúc mừng 4 đội vào vòng Bán kết"

Đội bóng nên được nhắc tên đầu tiên, chắc chắn là U.21 PVF-CAND, vì đây là đội bóng được đánh giá có phong độ tốt nhất kể từ đầu giải đến nay. Họ thị uy sức mạnh của mình ngay từ trận đầu ra quân gặp chủ nhà U.21 Đông Á Thanh Hóa với dàn cầu thủ đồng đều. Đáng chú ý, trong thành phần đội bóng tham dự giải có sự xuất hiện của những gương mặt trong đội U.16 PVF từng đánh bại U.16 Manchester City tại giải Future Star 2023, Trung Quốc vừa qua. Vượt qua U.21 Long An một cách dễ dàng với tỉ số 2-0 ở trận tứ kết, U.21 PVF-CAND gần như nắm nhiều lợi thế về mặt thể lực và sự ổn định của bộ đôi Gia Bảo - Lê Phát luôn mang đến nhiều thử thách bất ngờ cho đội bóng sắp gặp họ ở trận bán kết.

U.21 Hà Nội là đội bóng thứ hai tiến vào bán kết sau 10 loạt sút trên chấm luân lưu trước U.21 Viettel. Đến lúc này, U.21 Hà Nội là đội bóng ít bị thủng lưới nhất giải đấu nhờ việc thi đấu ổn định và xuất sắc của thủ môn Duy Dũng. Hơn nữa, U.21 Hà Nội luôn tiếp cận trận đấu với lối chơi phòng ngự phản công mang tính thực dụng. Ít ai ngờ rằng, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho U.21 Hà Nội lại là một hậu vệ, đó là Vũ Văn Sơn với 2 bàn thắng. Bước vào vòng bán kết, chắc chắn rằng HLV Dương Hồng Sơn cùng các cộng sự sẽ phải có những sự điều chỉnh sao cho đa dạng về mặt lối chơi bởi họ đang nằm ở một nhánh đấu quá khó khi phải chạm trán với đối thủ đầy "duyên nợ".

Với U.21 SHB Đà Nẵng, họ vượt qua "tân binh" U.21 Kon Tum với tỉ số 2-0 nhờ đến khoảnh khắc "siêu sao" của Phạm Đình Duy và một đường chuyền thành bàn đầy may mắn của Thanh Hùng. Dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Đức cùng với sự cố vấn từ người anh của mình - HLV Phan Thanh Hùng, U.21 SHB Đà Nẵng luôn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng. Bên cạnh đó, đội bóng sông Hàn luôn tỏ ra lợi hại trong những pha tấn công đầy tốc độ và sáng tạo.

Đội bóng cuối cùng ghi tên vào top 4 đội mạnh nhất VCK U21 Quốc gia 2023 là U.21 Sông Lam Nghệ An. Tại trận tứ kết, U.21 Sông Lam Nghệ An đã có một hiệp 2 thi đấu bùng nổ trước chủ nhà U.21 Đông Á Thanh Hóa với 2 bàn thắng được ghi do công của Xuân Tiến và Nam Hải - những người vừa trở về sau hành trình cùng Olympic Việt Nam tại ASIAD. Sự trở về này giúp cho U.21 Sông Lam Nghệ An như "hổ mọc thêm cánh" cộng với sự kết hợp giữa Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến giúp cho lối chơi của U.21 Sông Lam Nghệ An trở nên khó chịu hơn bao giờ hết và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Hình ảnh "Lịch thi đấu của 4 đội tại vòng Bán kết"

Nhìn chung, 4 đội bóng xuất sắc nhất tại VCK U21 Quốc Gia Thanh Niên năm nay đều là những đơn vị có truyền thống đào tạo bóng đá trẻ tốt và hứa hẹn sẽ mang đến một Vòng bán kết đầy kịch tính, bùng nổ với những kết quả khó được đoán trước. Theo phân nhánh, các cặp đấu bán kết đã được xác lập, với trận bán kết 1 là cuộc chạm trán giữa U.21 PVF-CAND và U.21 SHB Đà Nẵng đấu sớm vào lúc 14h30, trận bán kết 2 là cuộc so tài giữa đội U.21 Sông Lam Nghệ An với đương kim vô địch U.21 Hà Nội vào lúc 17h. Tất cả trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 trên sân vận động Thanh Hóa.