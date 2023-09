SLNA và 'thời cơ vàng' để lấy lại vị thế ở sân chơi U.21

Gần 1 năm trước, giải U.21 quốc gia 2022 được tổ chức tại TP.Vinh (Nghệ An). Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng, U.21 SLNA tràn trề hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, sự cố sử dụng cầu thủ không đúng quy chế đã khiến đội bóng xứ Nghệ bị loại khỏi cuộc chơi. Trên sân Vinh, người SLNA đã chứng kiến U.21 Hà Nội có lần thứ 6 đăng quang ở sân chơi U.21 quốc gia. Đồng thời, U.21 Hà Nội đã qua mặt chính U.21 SLNA (5 lần vô địch) để nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch ở giải đấu trẻ cao nhất bóng đá Việt Nam.



Thủ môn Nguyễn Văn Việt (áo đỏ) và Đinh Xuân Tiến (hàng dưới, thứ 3 từ trái qua) là những nhân tố quan trọng của U.21 SLNA KHẢ HÒA

Đến năm 2023, Nghệ An tiếp tục là đồng chủ nhà (với Thanh Hóa) của VCK U.21 quốc gia. Tuy nhiên, U.21 SLNA cũng gặp nhiều khó khăn, khi bị ảnh hưởng nặng nề về mặt lực lượng vì có nhiều gương mặt nổi bật phải lên tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 19 tại Trung Quốc. Tham vọng của đội bóng xứ Nghệ cũng sớm gặp thách thức ngay từ trận đấu đầu tiên của bảng C trên sân Vinh, khi bất ngờ để thua trước “ngựa ô” U.21 Kon Tum với tỷ số 0-1. Nhưng sau đó, các cầu thủ trẻ SLNA đã kịp bừng tỉnh và có những chiến thắng tưng bừng. Hồ Văn Cường là đầu tàu giúp đội chủ sân Vinh đánh bại U.21 Long An 4-0, thắng U.21 Đắk Lắk 5-0 và giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng C.

Trước trận tứ kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ U.21 Thanh Hóa, U.21 SLNA có những sự bổ sung chất lượng cho đội hình. Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng kịp trở về từ ASIAD 19 để hội quân với những ngôi sao khác của U.23 Việt Nam như Hồ Văn Cường, thủ môn Nguyễn Văn Việt trong màu áo U.21 SLNA. Cũng chính những nhân tố này đã góp công lớn đưa đội bóng xứ Nghệ chơi kiểm soát và giành chiến thắng chung cuộc trước U.21 Thanh Hóa trên chính sân Thanh Hóa vào ngày 27.9.

Xuân Tiến (phải) vừa trở về từ ASIAD 19 đá trận đầu tiên cho U.21 SLNA nhưng đã ghi bàn và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (tứ kết gặp U.21 Thanh Hóa) KHẢ HÒA

Những tuyển thủ U.23 Việt Nam đã biết cách thể hiện sự khác biệt. Tình huống dốc bóng tốc độ của Hồ Văn Cường xuống đáy biên để kiến tạo cho Xuân Tiến ghi bàn và pha đi bóng đột phá đầy táo bạo của Nam Hải vượt qua nhiều hậu vệ đối phương rồi lập công là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển. Hai pha lập công quan trọng của bộ đôi vừa trở về từ Á vận hội 2022 (tại Trung Quốc) đã giúp U.21 SLNA thắng kịch tính trước chủ nhà U.21 Thanh Hóa với tỷ số sát nút 2-1 ở tứ kết giải U.21 quốc gia 2023 và giành vé vào bán kết.

Có thể nói, U.21 SLNA đang đứng trước "thời cơ vàng" để có thể lấy lại vị thế ở sân chơi U.21. Vào lúc này, đội bóng xứ Nghệ đang có lực lượng mạnh nhất. Thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến đều là những nhân tố đã có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League và chơi tốt khi khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Những gương mặt kể trên hoàn toàn đủ khả năng giúp U.21 SLNA chiếm được ưu thế tại trận bán kết giải U.21 quốc gia 2023.

Trần Nam Hải vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2 cũng ghi dấu ấn với pha solo ghi bàn đẹp mắt KHẢ HÒA

Đến bán kết, U.21 SLNA lại chạm trán một đối thủ nhiều duyên nợ khác là U.21 Hà Nội. U.21 Hà Nội được xem là thử thách thực sự cho bản lĩnh của đội bóng xứ Nghệ, với tham vọng giành chức vô địch giải U.21 quốc gia lần này. Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ tốt để U.21 SLNA có thể cản bước đội bóng trẻ thủ đô có thể nâng cao thành tích ở sân chơi U.21. Nếu vượt qua được đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn ở bán kết, U.21 SLNA sẽ đứng trước cơ hội lớn đoạt chức vô địch lần thứ 6 ở giải U.21 quốc gia, san bằng thành tích với chính U.21 Hà Nội.