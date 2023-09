Đội tuyển nữ Việt Nam trước ngưỡng cửa tứ kết ASIAD 19

S ỨC MẠNH ĐÁNG GỜM

Nhật Bản có nền bóng đá nữ mạnh hàng đầu thế giới, hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA và số 1 châu Á. Đội bóng nữ của xứ sở hoa anh đào từng vô địch World Cup 2011. Còn tại World Cup 2023 ở Úc và New Zealand vừa hạ màn, đội nữ Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ toàn cầu. Họ tạo ra cú sốc lớn khi đánh bại Tây Ban Nha (đội sau đó vô địch World Cup 2023) ở vòng bảng với tỷ số 4-0, thắng Na Uy 3-1 ở vòng 16 và chỉ chịu dừng bước trước Thụy Điển (hạng 1 thế giới) quá mạnh tại tứ kết.

Đội tuyển nữ VN sẽ kỳ vọng nhiều vào sự đột biến của Bích Thùy (giữa) bên biên phải Minh Đức

Tại Á vận hội lần này, đội nữ Nhật Bản không mang đến Trung Quốc lực lượng mạnh nhất. Thành phần của đội tranh tài ở ASIAD 19 là những cầu thủ trẻ và chỉ có một gương mặt từng dự World Cup 2023 là tiền đạo Remina Chiba. Bởi đội nữ Nhật Bản "xịn", gồm những cầu thủ xuất sắc nhất đang hội quân để thi đấu giao hữu quốc tế và vừa thắng Argentina 8-0.

Dù không mang lực lượng mạnh nhất nhưng đội nữ Nhật Bản vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Kano Michihisa đã thị uy sức mạnh với 2 chiến thắng đậm ở bảng D, lần lượt trước Bangladesh và Nepal cùng tỷ số 8-0. Đội nữ của xứ sở hoa anh đào cho thấy sự đồng đều trong lực lượng, không bị phụ thuộc vào cá nhân và có chiều sâu đội hình. Đội nữ Nhật Bản có lối chơi linh hoạt, khi 16 bàn thắng của họ (tính đến lúc này) được ghi bởi 9 cầu thủ khác nhau. Trong đó, tiền vệ Kotono Sakakibara hiệu quả nhất trong khâu dứt điểm với 3 bàn thắng và 5 cầu thủ khác đang sở hữu 2 pha lập công.

Đ ẤU N HẬT B ẢN BẰNG ĐỘI HÌNH NÀO?

Đội tuyển nữ VN cũng đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, khi tập hợp nhiều gương mặt sinh sau năm 2000. Bên cạnh đó, nhiều trụ cột cũng không thể tham dự Á vận hội lần này, đặc biệt là sự vắng mặt của Huỳnh Như, chân sút đẳng cấp và có thể tạo ra khác biệt. Vì vậy, trước trận đấu ở lượt cuối bảng D, đội nữ Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn so với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ VN dù đã thắng cả hai trận đầu (trước Nepal và Bangladesh) nhưng vẫn chưa chắc đi tiếp. Trận gặp đội nữ Nhật Bản chiều nay có ý nghĩa quyết định cho tấm vé góp mặt ở tứ kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chỉ cần thêm 1 điểm, đội nữ VN sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các bảng đấu khác. Trong trường hợp xấu, các cô gái VN cần phải hạn chế bàn thua để xét hiệu số với các đội xếp nhì ở bảng khác.

Đội trưởng Hải Yến

Trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, đội tuyển nữ VN nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình 5-4-1, sơ đồ chiến thuật ưu tiên phòng ngự. Theo HLV Mai Đức Chung, ông đã hoàn tất việc thử nghiệm về mặt nhân sự và chiến thuật sau hai trận và sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất đang có trong tay để đối đầu với Nhật Bản. Thủ môn Kim Thanh với khả năng phản xạ ấn tượng, chắc chắn sẽ trở lại để trấn giữ khung thành. Bộ ba trung vệ nhiều khả năng là Trần Thị Thu, Diễm My và Thu Thương. Khu vực trung tuyến có thể sẽ do Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân cầm trịch, còn Hải Yến đá cao nhất. Ở hành lang phải, hậu vệ Thu Thảo và tiền vệ Bích Thùy là hai sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Bên biên trái, hậu vệ Trần Thị Duyên và tiền vệ Thanh Nhã đã chơi khá tốt ở trận gặp Bangladesh. Do đó, Trần Thị Duyên có thể sẽ được trao cơ hội thay hậu vệ trái Hoàng Thị Loan. Trong sơ đồ này, đội nữ VN đặt kỳ vọng hai cánh sẽ tạo ra khác biệt, từ các pha đi bóng tốc độ của Thanh Nhã, hoặc những tình huống xử lý đột biến của Bích Thùy.