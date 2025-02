4 loại rau củ tốt nhất cho gan

Gan là một cơ quan thiết yếu với nhiều chức năng khác nhau, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, trao đổi chất, làm sạch độc tố khỏi máu và tổng hợp protein. Mặc dù gan có khả năng tái tạo đáng kinh ngạc sau khi bị tổn thương, nhưng không phải lúc nào gan cũng có thể phục hồi. Việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống của bạn có thể có tác động lớn đến cơ quan này.

Có nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có lợi cho gan, và một nhóm thực phẩm đặc biệt quan trọng là rau. Dưới đây là bốn loại rau tốt nhất cho gan của bạn, theo Eat This Not That!

Củ dền

Củ dền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe gan. Nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền là một loại đồ uống “tốt cho sức khỏe” và có thể giúp phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt có lợi cho gan. Một nghiên cứu cụ thể đã xem xét tác động của củ dền đối với gan và phát hiện rằng nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ gan khỏi một số loại chất gây ung thư.

ủ dền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe gan Ảnh: AI

Mặc dù cần nghiên cứu thêm về tác động của củ dền đối với gan, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy các chất chống oxy hóa có trong củ dền đỏ, gọi là betalains, có đặc tính chống ung thư và chống viêm.

Bông cải xanh

Các loại rau họ cải - như bông cải xanh - đều hữu ích cho gan. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy những con chuột được cho ăn bông cải xanh có chỉ số gan tốt hơn và tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cũng như khối u gan thấp hơn.

Bắp cải tí hon

Một loại rau họ cải khác, bắp cải tí hon đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Ngoài việc cải thiện tiêu hóa và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, bắp cải tí hon còn chứa các hợp chất thực vật có tác dụng hỗ trợ chức năng gan.

Bắp cải tí hon chứa các hợp chất thực vật có tác dụng hỗ trợ chức năng gan Ảnh: AI

Trong một nghiên cứu, chuột ăn bắp cải tí hon sống đã tăng mức độ enzyme giải độc trong gan và phổi. Có vẻ như các đặc tính giải độc này cao nhất khi ăn bắp cải tí hon sống; tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngay cả khi đã nấu chín, loại rau này vẫn giữ được khả năng kích thích các enzyme giải độc. Glucosinolates là một hợp chất đặc biệt có trong rau họ cải, có vai trò trong các phản ứng enzym giúp giải độc các hợp chất gây ung thư trong cơ thể.

Rau lá xanh

Nhóm rau này bao gồm cải xoăn, rau bina..., giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe gan. Giống như các loại rau khác trong danh sách này, rau lá xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do nguy hiểm.

Ngoài việc giảm tác động của các gốc tự do trong cơ thể, một số loại rau lá xanh, như rau bina, còn mang lại lợi ích đặc biệt cho gan. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn rau bina sống giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).