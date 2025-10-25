4 loại rau giúp cơ thể thải độc tế bào

Quá trình trao đổi chất, căng thẳng, ô nhiễm, chế độ ăn kém lành mạnh tạo ra rất nhiều gốc tự do. Nếu không được trung hòa, chúng sẽ gây tổn thương tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa, tăng nguy cơ mắc tim mạch, ung thư. Một trong những cách tự nhiên và hiệu quả để bảo vệ cơ thể là bổ sung chất chống ô xy hóa từ rau xanh. Dưới đây là những loại rau xanh có hàm lượng chất chống ô xy hóa cao, được khoa học chứng minh giúp cơ thể thải độc tế bào.

Cần tây

Cần tây không chỉ có tác dụng giảm huyết áp mà còn giúp cơ thể thải độc ở cấp độ tế bào nhờ các hợp chất chống ô xy hóa mạnh. Các chất chống ô xy hóa mạnh trong cần tây là apigenin, luteolin, và phthalide.

Uống nước ép cần tây nguyên chất vào buổi sáng khi bụng đang đói sẽ giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất trong cần tây, đặc biệt là polyphenol và vitamin K.

Cần tây giúp cơ thể thải độc ở cấp độ tế bào nhờ các hợp chất chống ô xy hóa mạnh như apigenin và luteolin ẢNH: AI

Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa cao nhất. Đặc biệt, rau chân vịt chứa nhiều lutein, zeaxanthin và vitamin C. Đây là các hợp chất giúp bảo vệ màng tế bào khỏi quá trình ô xy hóa lipid và cải thiện chức năng ty thể, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Lutein và zeaxanthin đặc biệt quan trọng cho tế bào võng mạc và thần kinh, trong khi vitamin C kích hoạt các enzyme then chốt trong cơ chế khử độc tế bào. Nghiên cứu từ chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry phát hiện chiết xuất rau chân vịt giúp giảm tổn thương ADN tế bào gan do căng thẳng ô xy hóa tới 25%.

Một điều cần lưu ý khi chế biến là rau chân vịt nên được luộc hoặc xào nhẹ để giữ lại lượng vitamin C, tránh nấu quá lâu khiến hoạt chất chống ô xy hóa bị mất.

Bông cải xanh giúp thải độc tế bào

Bông cải xanh nổi bật nhờ hợp chất sulforaphane. Đây không chỉ là một chất chống ô xy hóa mạnh mà còn có tác dụng kích hoạt gen Nrf2, vốn chịu trách nhiệm điều hòa hàng trăm enzyme giải độc tế bào.

Các chuyên gia cho biết sulforaphane làm tăng sản xuất chất chống ô xy hóa glutathione, một trong những chất chống ô xy hóa nội sinh mạnh nhất của cơ thể. Glutathione giúp tế bào loại bỏ độc tố sinh ra trong quá trình trao đổi chất hoặc tiếp xúc hóa chất.

Nên hấp nhẹ bông cải xanh trong 5 phút để giữ tối ưu lượng sulforaphane. Mọi người không nên luộc quá lâu vì sẽ làm giảm đáng kể lượng chất chống ô xy hóa.

Cải xoăn

Cải xoăn là một trong những thực vật có mật độ dinh dưỡng cao nhất. Loại cải này chứa nhiều chất chống ô xy hóa quercetin và kaempferol. Chúng có khả năng giảm viêm và bảo vệ ADN khỏi tổn thương.

Đặc biệt, quercetin trong cải xoăn ức chế sự sản sinh các phân tử cytokine gây viêm. Kết quả là làm giảm viêm tế bào mạn tính, vốn là yếu tố chính gây lão hóa mô.

Nếu muốn tận dụng tối đa lợi ích của cải xoăn thì cách tốt là uống sinh tố cải xoăn với chanh. Cách này giúp tăng khả năng hấp thu chất chống ô xy hóa carotenoid nhờ kết hợp với vitamin C trong chanh, theo Eating Well.