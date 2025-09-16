Phát hiện thêm lợi ích của nước ép cần tây

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có thể rất quan trọng đối với sức khỏe và bệnh tật, đồng thời có thể hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mạn tính, như ung thư và bệnh tim. Đặc biệt, nước ép cần tây còn được khoa học chứng minh mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát đường huyết, theo chuyên gia Rachael Link, thạc sĩ về dinh dưỡng, đang làm việc tại Mỹ.

Nước ép cần tây mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát đường huyết Ảnh: AI

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ tim

Huyết áp cao gây áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất hạt cần tây có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt. Trong một thử nghiệm lâm sàng, 52 bệnh nhân dùng 1,34 gram chiết xuất hạt cần tây mỗi ngày trong 4 tuần đã giảm huyết áp tâm thu từ 141,2 mmHg xuống 130,0 mmHg, còn huyết áp tâm trương giảm từ 92,2 xuống 84,2 mmHg. Kết quả này chứng minh cần tây có thể giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài, theo trang tin sức khỏe Dr Axe.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Nước cần tây còn nổi bật nhờ hàm lượng đường tự nhiên thấp. Một nghiên cứu trên người cao tuổi tiền tiểu đường cho thấy, dùng nước cần tây trong 12 ngày giúp hạ đường huyết đáng kể mà không làm tăng insulin. Một nghiên cứu khác ở bệnh nhân tiểu đường thừa cân cho thấy, tiêu thụ bột cần tây trong 12 tuần giúp giảm đường huyết lúc đói và cải thiện các chỉ số chuyển hóa.

Ngoài ra, đồ uống rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol này còn có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa, giúp cấp nước cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nên uống nước cần tây lúc nào?

Có thể uống nước ép cần tây vào bất kỳ thời điểm nào để bổ sung dinh dưỡng và hydrat hóa cơ thể. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyên nên uống vào buổi sáng khi bụng đói để kích thích hệ tiêu hóa và bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng, vì đồ uống này còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi và cải thiện nhu động ruột.

Lưu ý khi sử dụng

Đối với hầu hết mọi người, 1 - 2 ly nước cần tây mỗi ngày có thể là một cách dễ dàng để tận dụng nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, một số người có thể cần điều chỉnh lượng tiêu thụ. Uống quá nhiều nước cần tây có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do hàm lượng oxalat cao, hoặc gây tương tác với thuốc hạ huyết áp. Người dị ứng với cần tây cũng cần tránh hoàn toàn. Để an toàn, nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi uống nước cần tây mỗi ngày, theo Dr Axe.