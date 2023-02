4 loại thực phẩm ngăn cản bạn giảm cân ở độ tuổi 40

Khi bạn già đi, quá trình trao đổi chất sẽ chậm hơn, cùng với đó là sự thay đổi về thành phần cơ thể và lượng hormone, theo Banner Health.

Nguồn cung cấp khối lượng cơ nạc của bạn cũng giảm một cách tự nhiên và bạn tích lũy nhiều khối lượng chất béo hơn.

Do vậy, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục là điều bắt buộc nếu bạn muốn giảm cân.

Lisa R. Young, tiến sĩ, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, tác giả của Finally Full, Finally Slim and The Portion Teller Plan, và một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That! đã chia sẻ về 4 loại thực phẩm khiến bạn không giảm cân được ở độ tuổi 40.

1. Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm được chế biến kỹ lưỡng hoàn toàn có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn Shutterstock

"Những người trên 40 tuổi bắt đầu có quá trình trao đổi chất chậm hơn. Điều quan trọng là bạn phải biết các loại thực phẩm bạn tiêu thụ và không ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn", chuyên gia Young giải thích.

Thực phẩm được chế biến kỹ lưỡng hoàn toàn có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn. Chúng cũng góp phần gây ra bệnh tim, lượng đường trong máu tăng đột biến và bệnh tiểu đường.

Theo Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), thực phẩm siêu chế biến bao gồm bánh quy giòn, khoai tây chiên, bữa ăn liền, thức ăn nhanh...

Chuyên gia Young gợi ý, thay vì tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến, hãy ăn những thực phẩm nguyên chất như rau, trái cây, đậu, quả hạch và cá.

2. Thực phẩm ít chất xơ

Những loại thực phẩm giàu chất xơ mà bạn nên ăn SHUTTERSTOCK

Thực phẩm ít chất xơ không có lợi, nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ ở độ tuổi 40 trở lên.

"Chế độ ăn giàu chất xơ giúp mọi người cảm thấy no và no lâu hơn. Thực phẩm chứa nhiều chất xơ giúp bình thường hóa nhu động ruột, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức cholesterol. Điều này rất cần thiết cho những người trên 40 tuổi đang cố gắng giảm cân", chuyên gia Young giải thích.

Theo Mount Sinai, đây là những thực phẩm ít chất xơ: bánh mì trắng tinh chế, mì ống trắng, ngũ cốc khô, phô mai cứng, sữa, súp kem, rau diếp sống và dưa chuột…

3. Thịt chế biến

"Thịt chế biến không chỉ chứa lượng chất béo bão hòa vượt quá khuyến nghị hằng ngày mà còn có thể gây viêm trong cơ thể dẫn đến tăng cân. Một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn là ức gà hoặc gà tây (thịt nạc)", chuyên gia Young cho biết.

4. Nước ép trái cây

Thay vì nhấm nháp nước ép trái cây, hãy chọn trái cây tươi sẽ tốt hơn SHUTTERSTOCK

"Điều tồi tệ nhất trong quá trình chế biến nước ép trái cây là người ta đã loại bỏ chất xơ. Việc thiếu chất xơ và có thêm đường có thể làm gia tăng đột biến lượng đường trong máu, dẫn đến tăng cân", chuyên gia Young giải thích, theo Eat This, Not That!

Thay vì nhấm nháp nước ép trái cây, hãy chọn trái cây tươi! Và một lựa chọn thay thế lành mạnh khác là trà thảo mộc tự nhiên uống với đá.