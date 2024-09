4 loại thực vật cực tốt cho mắt được khoa học chứng minh

Để sức khỏe mắt ở trạng thái tối ưu thì cơ thể cần nạp nhiều dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là vitamin A, C và a xít béo omega-3. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ, trái cây sẽ giúp duy trì sức khỏe động mạch, nhờ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đậu rất giàu kẽm và khoáng chất có lợi, giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về mắt ẢNH: PEXELS

Các loại thực vật tốt cho sức khỏe mắt gồm:

Các loại quả hạch và hạt

Các loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân, hồ trăn và các loại hạt như hướng dương rất giàu vitamin E và chất chống ô xy hóa. Vitamin E dễ tan trong chất béo, có tác dụng bảo vệ sức khỏe tế bào mắt. Chất chống ô xy hóa giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Ngoài ra, quả hồ trăn chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Đây đều là những chất có tác dụng duy trì và cải thiện thị lực.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh, đậu gà là nguồn cung cấp kẽm rất tốt cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy kẽm rất có ích cho người mắc thoái hóa điểm vàng. Kẽm giúp võng mạc hấp thụ vitamin A, từ đó giúp tạo ra sắc tố melanin trong mắt. Điều này giúp giảm tình trạng nhìn kém vào ban đêm và đục thủy tinh thể.

Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, quýt và chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do. Không những vậy, vitamin C giúp sửa chữa và phát triển các tế bào mới, từ đó chống lại tổn thương mắt và mất thị lực do tuổi tác.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn hoặc cải xanh chứa lutein, zeaxanthin, vitamin A, C và K và các chất chống oxy hóa khác. Tất cả những dưỡng chất này đều có tác dụng hỗ trợ sức khỏe mắt, bảo vệ điểm vàng trên võng mạc. Điểm vàng khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn trung tâm rõ ràng và chi tiết, theo Verywell Health.