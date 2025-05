4 loại thực vật sẽ hấp thu tối đa dinh dưỡng nếu ăn sống

Một số loại rau khi nấu chín, có thể mất đi đáng kể lượng vitamin hòa tan trong nước hoặc các hợp chất thực vật quý giá. Trong khi đó, ăn sống đúng cách lại giúp giữ nguyên các enzyme, vitamin và khoáng chất dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ớt chuông đỏ là loại thực vật rất giàu vitamin C ẢNH: AI

Để tối đa hóa lợi ích dinh dưỡng, mọi người nên ưu tiên ăn sống 4 loại thực vật sau:

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ không chỉ có vị ngọt dễ ăn mà còn là một trong những thực phẩm tự nhiên giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, vitamin C lại rất dễ bị phân hủy do nhiệt.

Theo nghiên cứu trên chuyên san Journal of Food Science, khi ớt chuông được nấu ở nhiệt độ cao, chẳng hạn xào, nướng, thì hàm lượng vitamin C có thể giảm từ 25 đến 50%. Tuy nhiên, ăn sống giúp giữ nguyên không chỉ lượng vitamin C mà còn các chất chống ô xy hóa như beta-carotene và quercetin, vốn có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Bông cải xanh

Bông cải xanh được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ chứa nhiều chất chống ung thư, đặc biệt là sulforaphane. Đây là một hợp chất sulfur giúp kích hoạt enzyme giải độc trong gan và ngăn ngừa sự hình thành tế bào ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy khi bông cải được hấp hoặc luộc kỹ, enzyme myrosinase có chức năng tạo sulforaphane sẽ bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, ăn sống hoặc chỉ chần sơ bông cải có thể giữ lại đến 90% lượng sulforaphane.

Nếu cảm thấy khó ăn sống bông cải xanh, mọi người hãy băm nhỏ chúng, để yên khoảng 40 phút rồi hấp nhẹ. Cách chế biến này giúp enzyme hoạt hóa sulforaphane trước khi gặp nhiệt.

Tỏi

Tỏi nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, giảm cholesterol và hỗ trợ tim mạch. Chất hoạt tính chính trong tỏi là allicin, vốn chỉ được hình thành khi tỏi sống được băm, nghiền hoặc nhai và để tiếp xúc với không khí từ 10–15 phút.

Nếu làm chín tỏi ngay sau khi cắt, băm thì allicin sẽ không kịp hình thành hoặc sẽ bị phân hủy nhanh chóng. Vì vậy, để hấp thụ tối đa lợi ích trong tỏi, mọi người nên ăn tỏi sống hoặc thêm vào món ăn sau khi đã nấu xong.

Cải bó xôi

Cải bó xôi rất giàu folate, loại vitamin B quan trọng với quá trình tạo máu và tái tạo tế bào. Tuy nhiên, folate rất nhạy cảm với nhiệt. Do đó, nấu cải bó xôi chỉ sau vài phút là có thể làm mất đến 50% hàm lượng folate. Ngoài ra, ăn cải bó xôi sống cũng giúp hấp thụ tối đa vitamin C, E, chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Những chất này rất có lợi cho thị lực và tim mạch, theo Eating Well.