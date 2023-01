4 lưu ý khi lựa chọn thức uống để tránh tăng cân ngày tết

Để tránh tăng cân, khi chọn đồ uống trong dịp tết, mọi người cần ghi nhớ những điều sau:

Ưu tiên nước ép trái cây

Nếu bạn đang thèm nước uống có vị ngọt thì thay vì chọn nước ngọt có gas, trà sữa hay các món nhiều đường khác thì hãy chọn nước ép trái cây. Loại nước ép này không nên thêm đường, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Một trong những nước ép trái cây tốt nhất cho cơ thể là nước cam. Nước cam giàu vitamin C, giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, nước cam còn có các dưỡng chất rất có lợi khác như vitamin D, flavonoid và carotenoid.

Thay rượu bia bằng nước lọc

Rượu, bia hay các loại đồ uống có cồn khác như cocktail sẽ chứa nhiều calo. Uống nhiều khiến cơ thể tăng cân.





Trà thảo mộc

Nếu bạn muốn chọn loại thức uống ấm, tốt cho sức khỏe mà không chứa calo thì hãy chọn trà thảo mộc. Có rất nhiều loại trà thảo mộc được bán phổ biến như trà gừng, trà bạc hà, hoa cúc hay thì là.

Khác với trà xanh hay trà đen, các loại trà thảo mộc không chứa caffeine. Do đó, loại trà này rất phù hợp với người nhạy cảm hay không muốn nạp nhiều caffeine.

Đừng quên uống nước

Hãy đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày. Điều này rất có ích cho việc duy trì cân nặng. Để đảm bảo cơ thể uống đủ nước, tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) khuyến cáo nam giới nên uống ít nhất 3,7 lít nước/ngày, trong khi phụ nữ uống 2,7 lít/ngày.

Uống nhiều nước sẽ giúp giảm cơn đói, nhờ đó mà chúng ta sẽ ăn ít hơn vào các bữa chính và tránh ăn vặt vào đêm khuya, theo Eat This, Not That!.