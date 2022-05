Đây là loại trà tốt nhất cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn

Trà nóng hay trà đá đều là thức uống hoàn hảo để xoa dịu tâm hồn, giúp bạn khi ốm, giải độc cơ thể…

Đặc biệt, trà xanh là một loại trà thực sự được chiết xuất từ lá của cây camellia sinensis.

Tự hào là một trong những loại trà phổ biến nhất, trà xanh có rất nhiều lợi ích.

Hiện nay, nhờ những phát hiện mới, trà xanh được cho là có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật.

Phát hiện này đã được Dayong Wu, bác sĩ, tiến sĩ, Phó giám đốc Phòng thí nghiệm Miễn dịch học Dinh dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Con người USDA về Lão hóa, và là Phó giám đốc Trường Khoa học và Chính sách Dinh dưỡng Friedman tại Đại học Tufts (Mỹ), trình bày tại Hội nghị chuyên đề về trà năm 2022, theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Wu nói: “Trà nên là một thành phần quan trọng của mẫu thực phẩm lành mạnh vì nó có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật, cùng một số lợi ích sức khỏe khác”.

Trong bài thuyết trình của mình, tiến sĩ Wu đã nêu ra những lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ trà xanh, mà chủ yếu là do catechin trong trà xanh (GTC) - một chất chống oxy hóa. Đặc biệt, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) là catechin có hoạt tính sinh học và phong phú nhất.

Vì vậy, trà xanh giúp cơ thể bạn tránh khỏi nhiễm trùng.

Trong trường hợp bạn bị ốm, trà sẽ giúp cơ thể bạn phản ứng với bệnh tật một cách hiệu quả hơn. Nó thực hiện điều này bằng cách tự loại bỏ nhiễm trùng.

Tiến sĩ Wu tiếp tục thảo luận về việc uống trà thường xuyên cũng có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh như thế nào. Trà cũng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của nó khi những bệnh nhất định xảy ra.

Trà xanh và các catechin của nó đã được chứng minh là giúp bạn chống lại nhiều loại mầm bệnh - bất kỳ sinh vật nào có thể tạo ra bệnh - bằng cách giảm khả năng lây nhiễm của mầm bệnh và giúp hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động.

Theo tiến sĩ Wu, trà xanh cũng rất tốt để ngăn ngừa và giảm các bệnh tự miễn qua trung gian tế bào T. Một số bao gồm đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm ruột và hội chứng Sjogren.





Hơn nữa, GTC đã được chứng minh là cải thiện các rối loạn tự miễn dịch bằng cách thúc đẩy khả năng tự dung nạp, ngăn chặn các cuộc tấn công viêm do tự kháng nguyên và tăng cường sửa chữa mô.

Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng FAND và tác giả bán chạy nhất của Tạp chí Phố Wall về cuốn sách Diabetes Create Your Plate Meal Prep Cookbook, là thành viên Ban chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, cũng đồng ý rằng trà xanh mang lại những lợi ích tích cực cho cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Amidor cho biết: “Trà, đặc biệt là trà xanh, có chứa polyphenol. Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này đã được chứng minh là giúp chống lại bệnh tật”.

Chuyên gia Amidor cũng tuyên bố rằng có một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể giúp tăng khả năng miễn dịch.

Bà nói: “Đặc biệt trà xanh còn cung cấp vitamin C và E, cả hai chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn. Cơ thể có thể đạt được lợi ích GCT theo một số cách”.

Chuyên gia Amidor nói tiếp: “Là một thức uống ngon, rẻ, uống trà có thể mang lại những lợi ích nhất định trong một loạt các khía cạnh sức khỏe miễn dịch và trao đổi chất”.

Tuy nhiên, chuyên gia Amidor cũng lưu ý rằng uống trà khi bạn bị ốm sẽ không làm cho bệnh của bạn biến mất.

Bà nói: “Các chất dinh dưỡng có trong trà có thể giúp cơ thể bạn thực hiện công việc của mình theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn sẽ mất thời gian để cơ thể bạn chống lại bệnh tật”.

Và cũng cần lưu ý rằng bạn không nên uống quá nhiều trà xanh hoặc trà đen có caffeine.

Hướng dẫn Chế độ ăn uống 2020-2025 khuyến nghị không tiêu thụ không quá 400 mg caffein mỗi ngày. Vì vậy hãy lưu ý đến khẩu phần bạn nhé, theo Eat This, Not That!