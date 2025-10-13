4 lý do chứng nhận ISO của Bảo hiểm AAA mang lại lợi ích cho khách hàng

Vào ngày 9.10 vừa qua, tại trụ sở chính Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA đã diễn ra Lễ công bố và trao chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 - "bảo chứng" về chất lượng và an toàn thông tin dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đoàn Trọng Thắng - Phó Tổng Giám đốc Điều hành - Trưởng Ban chỉ đạo ISO nhận 2 chứng nhận IS0 9001: 2015 & ISO 27001:2022 từ G-CERTI NGUỒN: BẢO HIỂM AAA

Dưới đây là 4 lý do chứng nhận ISO của Bảo hiểm AAA đem lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng:

1. Dịch vụ chất lượng minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy

Việc đạt được ISO 9001:2015 yêu cầu doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đảm bảo mọi quy trình được thực hiện đồng bộ và có khả năng kiểm chứng. Chính vì thế, Bảo hiểm AAA đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Có thể kể đến việc: cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp với các quy trình nghiệp vụ minh bạch, nhanh chóng, đúng cam kết; ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình theo đúng tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh doanh; xây dựng đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, trung thực và có trách nhiệm cao, khuyến khích sự học hỏi không ngừng và tinh thần làm việc nhóm để tạo ra các giá trị bền vững; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả thông qua việc đánh giá định kỳ, lắng nghe phản hồi từ các bên liên quan và chủ động thực hiện các sáng kiến cải tiến.

Đối với Bảo hiểm AAA, sự hài lòng của khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, điều này có nghĩa là mọi sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm AAA đều được cung cấp một cách minh bạch với chất lượng ổn định, hạn chế sai sót và đảm bảo sự nhất quán trong trải nghiệm dịch vụ.

2. An toàn thông tin, bảo mật tuyệt đối dữ liệu khách hàng

Trong thời đại số, thông tin cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp trở thành tài sản vô giá. Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 của Bảo hiểm AAA là bảo chứng cho một hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt chuẩn quốc tế. Bảo hiểm AAA phải thường xuyên đánh giá, cập nhật và cải tiến các biện pháp bảo mật nhằm thích ứng với những mối đe dọa công nghệ mới. Điều này có nghĩa là hệ thống của Bảo hiểm AAA luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao, đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn tới 99,8% thời gian. Đây chính là cam kết rõ ràng về niềm tin khi mọi thông tin đều được bảo mật và mọi giao dịch đều được đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và kịp thời.

Bảo hiểm AAA đã vượt qua cuộc đánh giá khắt khe của Tổ chức đánh giá quốc tế G-CERTI ngay từ lần đánh giá đầu tiên NGUỒN: BẢO HIỂM AAA

3. Quyền lợi khách hàng được xử lý nhanh chóng, đúng cam kết

Trong lĩnh vực bảo hiểm, yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu chính là tốc độ và tính minh bạch trong quá trình giải quyết quyền lợi. Hiểu rõ điều đó, Bảo hiểm AAA đã cụ thể hóa cam kết phục vụ thông qua các tiêu chí rõ ràng theo chuẩn ISO 9001:2015. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu giải quyết tối thiểu 95% hồ sơ bồi thường đúng thời hạn và phản hồi mọi khiếu nại trong vòng 3 ngày làm việc. Những con số này không chỉ thể hiện năng lực vận hành mà còn là thước đo cho tinh thần trách nhiệm đối với khách hàng.

Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong quản lý giúp rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời giảm thiểu sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm rằng mọi quyền lợi đều được đảm bảo nhanh chóng, chính xác và đúng cam kết.

2 Chứng nhận ISO là kết quả của 1 quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương dưới sự dẫn dắt của Ban chỉ đạo ISO NGUỒN: BẢO HIỂM AAA





4. Cam kết cải tiến liên tục để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Tại Bảo hiểm AAA, tinh thần cải tiến không chỉ là yêu cầu của hệ thống ISO, mà còn là định hướng xuyên suốt từ Ban lãnh đạo đến từng cán bộ nhân viên. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành, Bảo hiểm AAA đã xây dựng và vận hành cơ chế đánh giá, rà soát quy trình định kỳ để đảm bảo mọi khâu vận hành đều được thực hiện thống nhất, hiệu quả và đặt khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động. Ban lãnh đạo Bảo hiểm AAA xác định rõ: việc đạt chứng nhận ISO không phải là thành tích nhất thời, mà cần phải duy trì và phát huy để đóng góp vào hành trình chuyển đổi và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự quyết tâm của tập thể CBNV Bảo hiểm AAA thể hiện rõ qua từng hành động cụ thể: chủ động lắng nghe phản hồi, cải tiến quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ...Chính sự phối hợp đồng bộ giữa tầm nhìn của Ban lãnh đạo và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhân viên đã giúp Bảo hiểm AAA gặt hái được những thành tích nổi bật, duy trì vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lâu năm, uy tín, luôn sẵn sàng mang đến những trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Việc đồng thời nhận được hai chứng nhận quốc tế uy tín: ISO 9001:2025 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO/ IEC 27001:2022 về an toàn thông tin không chỉ là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Bảo hiểm AAA trong hành trình phát triển mà còn là sự cam kết mạnh mẽ của thương hiệu về việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính minh bạch và an toàn thông tin cho khách hàng. Với nền tảng quản trị vững chắc, đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, trách nhiệm cùng định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo, Bảo hiểm AAA sẽ tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu mới, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm toàn diện và an toàn trong thời đại công nghệ số.