4 mẫu máy tính bảng phù hợp cho trẻ em

Khi chọn mua máy tính bảng cho trẻ em, phụ huynh cần xem xét nhiều tiêu chí như độ tuổi của con, mục đích sử dụng thực tế, thời lượng pin, độ bền phần cứng cùng dung lượng lưu trữ. Các thiết bị chuyên dụng thường được trang bị sẵn ốp bảo vệ chống va đập và phần mềm quản lý giúp cha mẹ dễ dàng kiểm soát thời gian sử dụng màn hình.

Dưới đây là 4 thiết bị chất lượng được nhiều chuyên gia và phụ huynh tin tưởng lựa chọn.

Amazon Fire HD 10 Kids Pro

Được thiết kế cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi, Amazon Fire HD 10 Kids Pro có giá 189,99 USD (khoảng 5 triệu đồng) dưới dạng trọn bộ phụ kiện gồm máy màn hình 10,1 inch, ốp chống sốc tích hợp chân đế, gói bảo hành 2 năm và 1 năm thuê bao Amazon Kids+. Thiết bị cung cấp thời lượng pin 12 tiếng cùng màn hình hiển thị sống động, được trang Mumsnet đánh giá là máy tính bảng trẻ em toàn diện nhất hiện nay.

Amazon Fire HD 10 Kids Pro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Hệ thống Amazon Parent Dashboard trên máy cho phép phụ huynh tùy chỉnh từ xa các cài đặt, giới hạn thời gian dùng máy và kiểm soát kho nội dung gồm sách, trò chơi và ứng dụng phù hợp lứa tuổi. Với trẻ từ 3 đến 7 tuổi, người dùng có thêm lựa chọn Fire HD 10 Kids với ốp bảo vệ dày hơn và phím điều hướng trực quan.

Lenovo Idea Tab 11 inch

Mẫu máy tính bảng Android tích hợp trí tuệ nhân tạo của Lenovo hướng đến học sinh với màn hình 11 inch độ phân giải 2.5K, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và thời lượng pin từ 12 đến 14 tiếng. Thiết bị sử dụng ứng dụng Google Family Link giúp cha mẹ đặt giới hạn thời gian sử dụng màn hình, quản lý bảo mật và nhận thông báo khi trẻ đến hoặc rời một vị trí cụ thể.

Lenovo Idea Tab 11 inch ẢNH: LENOVO

Sản phẩm được phân phối với phiên bản tiêu chuẩn có giá 229,99 USD (khoảng 6 triệu đồng) và gói kèm bút cảm ứng Lenovo Tab Pen với giá 299,99 USD. Chiếc bút stylus đi kèm giúp các thao tác ghi chú bài giảng và viết vẽ của trẻ trở nên tự nhiên, thuận tiện hơn so với việc nhập liệu trên màn hình cảm ứng.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition

Ra mắt vào tháng 4.2026 dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, Galaxy Tab A11+ Kids Edition có giá 349,99 USD (9 triệu đồng) theo dạng bộ sản phẩm gồm máy 11 inch, ốp lưng chống sốc có chân đế, bộ nhãn dán trang trí và bút Crayo-Pen dạng sáp màu kèm dây buộc. Thiết bị sở hữu màn hình tần số quét 90 Hz độ phân giải 1.920 x 1.200, bộ nhớ trong 128 GB, thời lượng pin 15 tiếng và chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition ẢNH: SAMSUNG

Ứng dụng Samsung Kids cài sẵn trên máy hỗ trợ phụ huynh quản lý thời gian sử dụng và phê duyệt các ứng dụng tải về. Mẫu máy đạt điểm đánh giá 4,4/5 sao trên Amazon nhờ kích thước màn hình lớn và hiệu năng tốt, dù một số người dùng mong muốn kho ứng dụng của nền tảng này phong phú hơn.

LeapFrog LeapPad Academy Kids

Với mức giá chỉ 120 USD (3,1 triệu đồng), LeapFrog LeapPad Academy Kids Learning Tablet hướng đến nhóm trẻ từ 3 đến 8 tuổi nhờ màn hình 7 inch chống nứt, bút cảm ứng và ốp viền bảo vệ chắc chắn. Máy cài sẵn 20 ứng dụng giáo dục rèn luyện kỹ năng toán học, tập đọc, viết và giải quyết vấn đề, đi kèm 3 tháng dùng thử miễn phí kho nội dung LeapFrog Academy.

LeapFrog LeapPad Academy Kids ẢNH: TELSTRA

Cha mẹ có thể sử dụng các thiết lập tích hợp sẵn để kiểm soát môi trường trực tuyến và quản lý thời gian sử dụng thiết bị của trẻ. Dù có độ bền cao và giao diện thân thiện, máy có thời lượng pin tương đối khiêm tốn ở mức khoảng 5 tiếng và khả năng tùy biến các cài đặt kiểm soát phụ huynh còn hạn chế.