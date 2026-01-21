Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

4 mẹ con bị ngộ độc thuốc diệt chuột

Minh Hải
Minh Hải
21/01/2026 11:48 GMT+7

Một phụ nữ và 3 con nhỏ bị ngộ độc thuốc diệt chuột đang được cấp cứu tại các bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 21.1, thông tin từ UBND xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 4 mẹ con ngụ tại thôn Quảng Tân (xã Thạch Quảng) bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Trong 4 nạn nhân, người mẹ đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 3 con nhỏ (12 tuổi, 7 tuổi và 6 tuổi) được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đến sáng 21.1, sức khỏe của bệnh nhi 12 tuổi và 7 tuổi tiến triển tốt, bệnh nhi 6 tuổi vẫn đang phải lọc máu.

Trước đó, chiều 19.1, người thân phát hiện người mẹ và 3 con nhỏ nêu trên có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn… bất thường nên đưa đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy và Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu.

Tối cùng ngày, người mẹ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 3 bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Tất cả đều được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột.

Vụ việc có dấu hiệu bất thường nên Công an xã Thạch Quảng đã điều tra ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

