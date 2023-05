4 món ăn nhẹ giàu protein tốt cho người tiểu đường

Những món mà người bị tiểu đường chọn để ăn nhẹ sẽ có protein, chất béo lành mạnh, nhiều chất xơ và ít tinh bột. Chúng sẽ giúp no lâu và giảm nguy cơ đường huyết tăng đột ngột, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các loại quả hạch rất phù hợp để người tiểu đường dùng làm món ăn nhẹ SHUTTERSTOCK

Các món giàu protein tốt cho sức khỏe người bị tiểu đường gồm:

Quả hạch

Quả hạch là món ăn nhẹ lý tưởng cho người tiểu đường. Chúng chứa ít tinh bột và là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chống ô xy hóa polyphenol.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition phát hiện chất chống ô xy hóa polyphenol có thể giúp điều chỉnh đường huyết. Các loại quả hạch phổ biến là óc chó, hồ trăn, hạt điều, quả phỉ và hạnh nhân.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là khi chọn mua quả hạch cho người tiểu đường thì cần tránh loại ướp muối hay đường. Tùy theo ý thích mà có thể mua nhiều loại khác nhau và trộn chúng lại để giúp đa dạng hương vị.

Hạt hướng dương

Cũng giống như quả hạch, hạt hướng dương rất giàu protein, chất béo thực vật và chất xơ. Trung bình 100 gram hạt hướng dương sẽ có 10,5 gram protein, 25 gram chất béo thực vật và 7 gram chất xơ.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Cureus cho thấy hạt hướng dương giúp giảm đường huyết ở người bị tiểu đường loại 2. Chất xơ, protein và chất béo trong hạt hướng dương khi kết hợp lại với nhau sẽ giúp thức ăn trong ruột được hấp thụ vào máu chậm hơn, nhờ đó sẽ không làm tăng đường huyết đột ngột.

Đậu nành non

Đậu nành non là loại đậu có xuất xứ từ Nhật Bản. Protein trong đậu nành non bổ dưỡng và dễ hấp thụ. Khi mua đậu nành non cho người tiểu đường cần tránh loại có ướp muối.

Một chén đậu nành non khoảng 160 gram đã bóc vỏ sẽ có khoảng 18 gram protein, 12 gram chất béo thực vật và 8 gram chất xơ. Đậu nành non dễ chế biến, có thể làm chín bằng lò vi sóng hay luộc.

Trứng luộc

Một lựa chọn khác rất phù hợp cho người bị tiểu đường là trứng luộc. Trung bình một quả trứng cung cấp 6 gram protein và 5 gram chất béo.

Trứng rất giàu dinh dưỡng. Do đó, mỗi ngày ăn một quả trứng không gây rủi ro sức khỏe nào với bệnh nhân tiểu đường, theo Healthline.