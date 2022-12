4 món cần có trong bếp khi đang bị cảm cúm

Với những người đang mắc cảm lạnh hoặc cúm thì nhà bếp, tủ lạnh cần sẵn có những món sau:

Trái cây và rau củ nhiều màu

Các chất chống oxy hóa như flavonoid, anthocyanin và carotenoid có khả năng chống lại các gốc tự do, vốn là tác nhân gây tổn hại tế bào và hệ miễn dịch. Đây là những chất có rất nhiều trong các loại trái cây, rau củ, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Flavonoid có nhiều trong các loại quả mọng, cải xoăn, bắp cải, thậm chí là cả sô cô la đen. Chất anthocyanin lại có nhiều trong quả mọng, nho, lựu hay chà là. Trong khi đó, carotenoid được tìm thấy nhiều trong các loại thực vật có màu cam, vàng và đỏ như bí ngô, xoài và trái mơ.

Món giàu vitamin C

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh khác có khả năng giúp hệ miễn dịch chống chịu tốt hơn trước cảm cúm. Trên thực tế, vitamin C giúp tế bào bạch cầu phát triển nhiều hơn.

Các món giàu vitamin C phổ biến là cam, quýt, bưởi, ổi, đu đủ, cà chua, bông cải xanh, ớt chuông đỏ và trái kiwi. Nếu vì lý do nào đó không ăn đủ những món này thì có thể dùng viên bổ sung vitamin C.





Thịt bò nạc

Kẽm là khoáng chất giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và thịt bò là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Do đó, việc lưu trữ một ít thịt bò trong tủ lạnh là điều rất cần thiết với người bị cảm cúm.

Trong trường hợp bạn là người ăn chay thì có thể bổ sung kẽm qua các loại thực vật như đậu, quả hạch, sữa hay các loại hạt điều, hạt phỉ, hồ trăn hay hạnh nhân.

Nhấm nháp một ít trà xanh sẽ rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người đang bị cảm cúm. Trong trà xanh có nhiều polyphenol, chất chống ô xy hóa giúp tăng cường khả năng phản ứng chống lại tác nhân gây bệnh của hệ miễn dịch.

Không những vậy, nhiệt độ và hơi nóng của tách trà còn có tác dụng giảm chảy mũi, nghẹt mũi cho người cảm cúm, nhờ đó hô hấp dễ dàng hơn, theo Eat This, Not That!.