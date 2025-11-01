4 món quen thuộc là 'cứu tinh' cho người ngồi nhiều

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Physiology cho thấy 4 loại thực phẩm giàu flavanol có thể giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu cho người ngồi nhiều khỏi những tác hại của việc ngồi lâu.

Ngồi nhiều và tác hại đến mạch máu

Ngồi lâu đã được chứng minh làm suy giảm chức năng mạch máu. Giảm 1% chức năng mạch máu - đo bằng chỉ số giãn mạch thông qua dòng chảy cánh tay (FMD) - có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và đau tim tới 13%.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Catarina Rendeiro, Phó giáo sư ngành Dinh dưỡng học tại Đại học Birmingham (Anh), cho biết: Tìm ra cách giảm thiểu tác động của việc ngồi liên tục lên hệ thống mạch máu có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Flavanol là hợp chất polyphenol tự nhiên có trong trà, quả mọng, táo và ca cao, vốn được biết đến với lợi ích tim mạch Ảnh: AI

Nghiên cứu mới đã phát hiện điều gì?

Nhóm chuyên gia từ Đại học Birmingham đã tiến hành nghiên cứu nhằm xem liệu thực phẩm giàu flavanol có thể bảo vệ mạch máu khỏi nguy cơ do ngồi liên tục gây ra hay không.

Flavanol là hợp chất polyphenol tự nhiên có trong trà, quả mọng, táo và ca cao, vốn được biết đến với lợi ích tim mạch.

Nghiên cứu gồm 40 người khỏe mạnh, chia làm 2 nhóm: thể lực cao và thấp. Trước khi ngồi liên tục 2 giờ, họ được uống đồ uống chứa flavanol cao (695 mg) hoặc thấp (5,6 mg). Các chỉ số như FMD, tốc độ dòng chảy và huyết áp được đo trước và sau khi ngồi.

Kết quả cho thấy nhóm người uống đồ uống có hàm lượng flavanol thấp - dù thể lực tốt hay không - đều bị suy giảm chức năng mạch máu và tăng huyết áp tâm trương.

Đáng chú ý, nhóm uống đồ uống có hàm lượng flavanol cao vẫn duy trì được chức năng mạch máu ổn định, theo trang web của Đại học Birmingham - Birmingham University.

Giáo sư Sam Lucas, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: Mức độ thể lực cao không ngăn được suy giảm chức năng mạch máu nếu tiêu thụ ít flavanol, nhưng đồ uống giàu flavanol giúp ổn định chức năng này. Lợi ích của flavanol không phụ thuộc vào thể lực, mọi người đều có thể hưởng lợi.

Tiến sĩ Rendeiro nhấn mạnh, tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống giàu flavanol trong thời gian ngồi lâu có thể giúp giảm tác hại lên hệ tim mạch. Đặc biệt, kết hợp flavanol với các hoạt động ngắn như đứng dậy hoặc đi bộ sẽ là chiến lược đơn giản, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.