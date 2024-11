4 năm chưa xong hơn 5 km đường

Dự án đường ô tô đến trung tâm hành chính xã Ninh Phước có tổng chiều dài 5,1 km. Nhà thầu là liên doanh Công ty CP 6.3 và Công ty CP Trung Trung Bộ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024. Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai, tiến độ dự án rất chậm, một số đoạn thậm chí ngừng thi công khiến nhiều người dân bức xúc.



Khu vực đầu tuyến chưa thể giải phóng mặt bằng do vướng nhà ông Nguyễn Văn Long ảnh: NAM THỊNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do tại khu vực đầu tuyến dự án phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng của gia đình ông Nguyễn Văn Long. Ngoài ra, dự án còn có khu vực diện tích đất liên quan đến các vụ phá rừng xảy ra tại địa bàn xã Ninh Phước. Hiện tại, do vướng mặt bằng nên chủ đầu tư đã bàn giao 90% khối lượng mặt bằng cho Công ty CP Trung Trung Bộ và 30% khối lượng mặt bằng cho Công ty CP 6.3. Nhưng khối lượng thực hiện dự án mới đạt khoảng 17%.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND H.Nông Sơn, thừa nhận cần đẩy nhanh công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Nếu như từ nay đến cuối năm 2024, huyện bàn giao xong mặt bằng thì nhà thầu sẽ hoàn thành dự án trong năm 2025. Hiện quá trình thi công dự án còn xuất hiện lượng lớn đất thừa, trong khi bãi thải không đảm bảo công suất. Thực tế huyện Nông Sơn có quy hoạch 3 mỏ để phục vụ dự án, trong đó 1 bãi công suất 30.000 m³ hiện đã đổ đầy, 2 bãi còn lại chưa giải phóng xong mặt bằng. UBND H.Nông Sơn đang hoàn thành hồ sơ và thủ tục để trình Sở TN-MT tỉnh nhằm xin cấp phép lấy nguồn đất thừa từ dự án đổ vào hồ Hố Cái, để đẩy nhanh tiến độ thi công.

H UYỆN BỊ PHÊ BÌNH VÌ CHẬM GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Kiểm tra tiến độ thi công dự án mới đây, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phê bình công tác giải phóng mặt bằng của H.Nông Sơn. Ông Hưng cho biết đối với vướng mắc liên quan đến hộ ông Nguyễn Văn Long, H.Nông Sơn cần linh hoạt các phương án bố trí tái định cư. Chẳng hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Long hoặc bố trí xen cư ở một vị trí phù hợp trên địa bàn huyện. Trong quá trình vận động, huyện cần giải thích để người dân hiểu và đồng thuận.

Sau gần 4 năm triển khai, dự án đường ô tô đến xã Ninh Phước vẫn chưa xong mặt bằng

Ông Hưng yêu cầu UBND H.Nông Sơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm cơ sở để vận động hộ dân bàn giao mặt bằng trong tháng 10.2024. Đồng thời xem xét hỗ trợ gia đình ông Long căn nhà đại đoàn kết. Trường hợp hộ dân không thống nhất thì UBND huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. Lưu ý khi đã cưỡng chế sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ.

Ông Trần Nam Hưng cũng giao Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu tỉnh xem xét, điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 12.2025. Tuy nhiên, UBND H.Nông Sơn cần có báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Liên quan đến vụ việc phá rừng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND H.Nông Sơn phối hợp và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan. Hạt kiểm lâm huyện tiến hành quay phim, chụp hình toàn bộ hiện trạng rừng trong phạm vi dự án để làm cơ sở cho việc đánh giá hiện trạng trước khi thực hiện thi công công trình và thực hiện nhiệm vụ liên quan.