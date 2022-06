4 năm tới, ngành dệt may - giày da tại TP.HCM cần gần nửa triệu lao động

Ngày 22.6, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (đơn vị thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho biết đơn vị mới đây có báo cáo thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực của 2 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may - giày da) tại TP.HCM.

Theo đó, năm 2021, TP.HCM có hơn 376.000 lao động ở lĩnh vực dệt may - giày da (chiếm 13% trên tổng số 2,8 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại TP.HCM).

Tuy nhiên, thực trạng lao động và nhu cầu tìm việc ngành này giảm trong giai đoạn qua (chỉ khoảng hơn 1.000 người/năm có nhu cầu tìm việc).

Theo đánh giá, đa số các doanh nghiệp dệt may - giày da có quy mô vừa, nhỏ, nguồn vốn thấp, còn khó khăn trong đầu tư, ứng dụng công nghệ... Trong khi đó, lao động ngành này chủ yếu tự học, tự đào tạo theo phương thức kèm cặp trong các xí nghiệp. Ngoài ra, yêu cầu về lao động của ngành tăng rất nhanh, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ.





Dẫu vậy, ngành dệt may - giày da cũng được đánh giá có doanh thu xuất khẩu rất lớn (đứng thứ hai sau dầu thô), là ngành kinh tế chủ lực và thâm dụng lao động. Đặc biệt doanh nghiệp thuộc hai lĩnh vực này tập trung phần lớn ở TP.HCM, với năng lực sản xuất tương đương 40-50% cả nước.

Theo quy hoạch phát triển ngành dệt may - giày da giai đoạn 2022-2026 theo 7 khu vực, trong đó khu vực phía nam gồm: vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL với TP.HCM là trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực của ngành dệt may - giày da cũng rất lớn.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, giai đoạn 2022 - 2026, ngành dệt may - giày da tại TP.HCM cần từ 390.000 - 437.000 lao động, chủ yếu ở trình độ sơ cấp - trung cấp, chưa qua đào tạo.

Bình quân mỗi năm, ngành dệt may - giày da cần từ 20.000 - 22.000 chỗ làm việc, chiếm 7% trong tổng nhu cầu lao động của TP.HCM (nhu cầu nhân lực của TP.HCM từ 271.000 - 322.000 chỗ làm việc/năm).